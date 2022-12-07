بالفيديو.. هذه تفاصيل قضية استغلال التلاميذ جنسيا عبر فايسبوك

كشف الأمن الوطني، الأربعاء، عن تفاصيل وحيثيات قضية استغلال التلاميذ جنسيا عبر فايسبوك، بالاضافة إلى شهادات حية للمتهمين.

ونشرت مديرية الشرطة فيديو مصور تضمن شهادات حية للضاعلين في القضية والذين ينشطون ضمن شبكة دولية.

وحسب التقرير فقد مكنت التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراء هذه الشبكة والمقدر عددهم 20 شخصا.

وتتراوح أعمار المتهمين الذين ينشطون ضمن شبكة دولية بين 18 سنة و29 سنة، من بينهم 11 مسيرا و7 أعضاء بالاضافة إلى شخصين من دولة المغرب تمثل دورها في تسيير هذه المجموعات ونشر المضامين المسيئة. تؤكد الشرطة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد في بيان للمديرية “ترقبوا تفاصيل المخطط الشيطاني لقضية الإستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي عبر موقع التواصل الإجتماعي “facebook” الذي نسجت خيوطه إنطلاقا من المغرب، مدعوم بشهادات حية للضالعين في القضية”.

ويوم الثلاثاء، كشف الأمن الوطني الجزائري عن وجود شبكة إجرامية تستغل التلاميذ جنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضم مغاربة.

وبحسب ما جاء في بيان الشرطة، فقد تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبريانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية نوفمبر 2022، من توقيف 16 شخص من أصل 20 شخصا، ينشطون ضمن مجموعات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أن الشبكة تضم إثنين من جنسية مغربية، وهي تُسوّق لمنشورات غير أخلاقية، تستهدف الأطفال المتمدرسين في الطور الابتدائي، وجعلهم بالتالي عرضة للإستغلال الجنسي.

التحرّيات التقنية المنجزة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مكّنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 ولاية من الوطن، مع تحديد موقع شخصين إثنين آخرين ينشطان ضمن هذه الشبكة إنطلاقا من المغرب، واللذان انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر.