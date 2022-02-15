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الجزائر

بالفيديو.. هذه تفاصيل مشروع تهيئة وادي الحراش وتكلفته

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هذه تفاصيل مشروع تهيئة وادي الحراش وتكلفته

كشفت وزيرة البيئة سامية موالفي، الإثنين، عن نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة واد الحراش وكذا تكلفته المالية.

وخلال زيارة ميدانية قادتها إلى مختلف مقاطع المشروع بولاتي الجزائر والبليدة أوضحت الوزيرة أن عملية التهيئة تتضمن عدة مقاطع بعضها تجاوزت نسبة الأشغال بها 95 بالمائة.

وأكدت موالفي أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل استكمال الأشغال الأخرى ومرافقة مؤسسات الإنجاز من خلال رفع العراقيل بغية احترام الرزنامة المحددة.

ويشمل المشروع حسب ما نقلته وكالة الأنباء عن الوزيرة 4 مراحل من ضمنها التهيئة الهيدروليكية وتهيئة فضاءات للرياضة والتسلية، ونقل مسار أنابيب الغاز والصرف الصحي.

وتبلغ القيمة المالية للمشروع الذي شرع في انجازه سنة 2012، قرابة 38 مليار دج بمدة إنجاز مبدئية تقدر بـ 82 شهرا، على مسافة تقدر بـ 18 كيلوميتر حسب الشروح المقدمة خلال الزيارة.

وتسهر على تنفيذ المشروع المؤسسة الكورية الجنوبية “دايوو” والمؤسسة الوطنية “كوسيدار للأشغال العمومية”.

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