بالفيديو.. هذه حصيلة تدخل فرق الإنقاذ الجزائرية بتركيا وسوريا

تتواصل جهود فرق الإنقاذ الجزائرية في مساعدة وإنقاذ المتضريين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخلفا آلاف الضحايا لحد الساعة.

وأسفرت تدخلات فرق الحماية المدنية بتركيا، إلى غاية صبيحة الأربعاء، عن إنقاذ وإخراج 5 أشخاص من تحت الأنقاض، بينما تم إنتشال جثث 14 آخرين وهذا بمنطقة أديامان.

أما بسوريا، فقامت وحدات الحماية المدنية بمقاطعة حلب وبالضبط على مستوى منطقة بستان قصر المشارقة بإخراج شخص ذكر من تحت الردوم وهو على قيد الحياة، في حين تم إنتشال جثث 6 أشخاص متوفيين من تحت الردوم.