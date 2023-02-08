بالفيديو.. هذه حصيلة تدخل فرق الإنقاذ الجزائرية بتركيا وسوريا
تتواصل جهود فرق الإنقاذ الجزائرية في مساعدة وإنقاذ المتضريين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخلفا آلاف الضحايا لحد الساعة.
وأسفرت تدخلات فرق الحماية المدنية بتركيا، إلى غاية صبيحة الأربعاء، عن إنقاذ وإخراج 5 أشخاص من تحت الأنقاض، بينما تم إنتشال جثث 14 آخرين وهذا بمنطقة أديامان.
#زلزال_تركيا_سوريا
فيديو يوثق اللحظات الاخيرة في إنقاذ إمرأة (الام) من تحت الردوم بمنطقة أديامان بتركيا بعد 15 ساعة من العمل دون توقف منذ أمس. pic.twitter.com/Pw6s4A7Dxq
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 8, 2023
Cezayir’den gelen 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor https://t.co/s5g4TeWBmB pic.twitter.com/t5Be4QS2UM
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
أما بسوريا، فقامت وحدات الحماية المدنية بمقاطعة حلب وبالضبط على مستوى منطقة بستان قصر المشارقة بإخراج شخص ذكر من تحت الردوم وهو على قيد الحياة، في حين تم إنتشال جثث 6 أشخاص متوفيين من تحت الردوم.
#زلزال_تركيا_سوريا
تغطية اعلامية.
فرق الإنقاذ الجزائري #بسوريا أثناء إنتشال شخص من تحت الردوم. pic.twitter.com/1pSDpyW9JB
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 8, 2023
#سوريا جانب من تدخل الفرق السينوتقنية على مستوى حي بستان القصر. pic.twitter.com/vQZ1eCPjf9
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 7, 2023