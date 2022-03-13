بالفيديو.. هذه حقيقة اعتناق أغنى رجل في العالم للإسلام!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه يُوثّق اعتناق أغنى رجل في العالم، واسمه “جون فورد”، الإسلام.

يظهر في الفيديو الذي تناقله عشرات آلاف المستخدمين حول العالم وبلغات رجل مسلم يلقّن رجلاً غير عربيّ نطق الشهادتين ببطء وتقطيع.

وجاء في التعليقات المرافقة: “أغنى رجل في العالم يُعلن إسلامه ويبكي أثناء نطق الشهادتين”.

وحصدت هذه المنشورات عشرات آلاف التفاعلات بلغات عدّة حول العالم، منها الفرنسيّة والفارسيّة والهنديّة، إضافة إلى العربيّة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فقد اظهر التفتيش الأولي عن صور ثابتة من الفيديو على محرّكات البحث أنه منشور في العام 2018 على أنه يُظهر إسلام رجل أمريكي في سلطنة عُمان.

ويُعزّز الزيّ الذي يرتديه الرجلان الظاهران إلى أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار، الاشتباه بأن يكون هذا الفيديو مصوّراً فعلاً في سلطنة عُمان.

لكن صحافيي فرانس برس باللغة العربية اشتبهوا أيضاً في أن يكون الشيخ الذي يُلقّن الرجل نطق الشهادتين، لبنانياً لبعض السمات في لهجته.

من هو الشيخ؟

على ضوء ذلك، بدأ البحث عن هويّة الشيخ باستطلاع الدوائر الدينيّة الإسلاميّة في كلّ من سلطنة عُمان ولبنان.

وفيما لم تتعرّف المصادر العُمانيّة التي تواصل معها صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس على هويّة الشيخ، تمكّن مصدر لبنانيّ من تحديد هويّته على أنه الشيخ محي الدين شاهين إمام مسجد بلدة خلدة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.

إثر ذلك، قال الشيخ في اتصال لوكالة فرانس برس: “الرجل الظاهر معي في الفيديو عرّف عن نفسه أنه ضابط أمريكيّ متقاعد عمل في العراق، وتعرّف على الإسلام وقرأ عنه وأحبّ التحوّل إليه”.

وجرت هذه الوقائع بالفعل في سلطنة عُمان “أثناء زيارة عائليّة قبل ثلاث أو أربع سنوات”، وهو ما يتوافق مع تاريخ نشر الفيديوهات الأولى التي عثر عليها صحافيو فرانس برس.

وأَضاف شاهين: “تلقّيت اتصالاً من أصدقاء عُمانيين طلبوا مني الحضور إلى مكان فيه رجل أمريكي يرغب في طرح بعض الأسئلة عن الإسلام، وقد طلبوا مساعدتي لأنني أتحدّث اللغة الإنجليزيّة”.

وتابع: “حين ناقشته لاحظت أن معلوماته الإسلاميّة لا بأس بها. وحين سألته ما إن كان يرغب في النطق بالشهادتين، قال: نعم، وهكذا كان”.

وختم شاهين: “تلقّيت منذ ذلك الحين اتصالات من كثير من الأصدقاء حول العالم ليسألوا ما إن كان هذا الرجل هو أغنى رجل في العالم، أو السيناتور جون ماكين..لكن هذا غير صحيح”.

من هو أغنى رجل في العالم؟

وفقاً للتصنيف السنوي الذي تُعدّه مجلّة فوربس الاقتصادية المتخصصة في تقدير الثروات، فإن أغنى رجل في العالم عام 2018 – عند ظهور الفيديو – كان جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون.

أما اليوم فيتصدّر القائمة إلون ماسك مؤسس شركتي “تيسلا” و”سبايس أكس”.

ولا يوجد في القوائم التي تُعدّها مجلة فوربس لأكبر أثرياء العالم، ولا تلك التي تُعدّها وكالة بلومبرغ، اسم “جون فورد” الوارد في المنشورات المضلّلة.