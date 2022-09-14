بالفيديو.. هذه حقيقة انقلاب شاحنة محملة بالسكر الجزائري في تونس

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه لانقلاب شاحنة محمّلة بالسكّر آتية من الجزائر، في ظل أزمة نقص مواد غذائية اساسية تشهدها تونس.

ويظهر في الفيديو أشخاص يتهافتون نحو شاحنة منقلبة وسط الطريق. وجاء في التعليق المرافق “انقلاب شاحنة محمّلة بالسكّر قادمة من الجزائر”.

حظي الفيديو بمئات المشاركات من صفحات تونسيّة عدّة في موقع فيسبوك، في ظلّ أزمة نقص في مواد غذائيّة أساسيّة تشهدها البلاد منذ بضعة أسابيع.

وأوضح فريق تقصي حقائق الأخبار لوكالة فرانس برس أن الفيديو المتداول لا علاقة له بكلّ ذلك.

فقد أشار مستخدمون عدّة في التعليقات إلى أنّ الشاحنة كان محمّلة بملفات مستشفى في صفاقس.

وتابع فريق تقصي الحقائق التأكيد على أن البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل “انقلاب شاحنة تونس ملفات أو أرشيف”، أرشد إلى صفحات عدّة في موقع فيسبوك نشرت مشاهد أخرى للحادثة نفسها تظهر بوضوح الملفات المنثورة أرضاً.

ونقلت هذه الصفحات الفيديو عن صفحة راديو IFM التونسي، وبالفعل يمكن العثور على الفيديو منشوراً بتاريخ العاشر من أيلول/سبتمبر 2022، وجاء في التعليق المرافق له “الطريق السيارة: حادث مرور لشاحنة محملة بالوثائق يتزامن مع مرور جمهور النادي الصفاقسي في الطريق إلى رادس”.