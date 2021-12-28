بالفيديو.. هذه حقيقة تحول عارضة أزياء إلى مشردة في شوارع وهران!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعارضة أزياء جزائرية، قالوا بأنها تحولت إلى مشردة في شوارع وهران بفعل السحر، لتظهر في مباشر عبر صفحتها على إنستغرام وتوضح حقيقة القصة.

من منكم لم يشاهد طلاتها عبر كليبات غنائية، أو في معارض للأناقة والجمال بوهران؟ هي عارضة الأزياء دورصاف التي رشحها كثيرون لاكتساح عالم الفن والتمثيل، على خطى نوميديا وأخريات.

وكانت الصدمة كبيرة، لعشاقها ومن يعرفونها عن قرب، بعدما وصل خبر يتحدث عن فقدانها نعمة العقل، وهناك من تحدث عن سحر أفقدها التوازن، لتنطوي على نفسها، وإذا ما خرجت للشارع فتكون في أسوأ حال، بثياب منزلية تتجول بين الأزقة، في عز البرد، وهي تتحدث من تلقاء نفسها، وبصوت عال.

وعن حالتها ذكر عدد من المقربين منها، أن دورصاف التي كانت معروفة بجمالها، وخفة روحها وأناقتها، تكون قد فضلت العزلة والانطواء بسبب مشاكل عائلية بعد انفصال والديها وتغرب الأم بفرنسا لتبقى هي تصارع بمفردها مرارة الوحدة حسب ما رواه كثيرون.

من جهة ثانية أعرب بعض المتعاطفين من ولاية بشار، عن تضامنهم المطلق مع دورصاف، مؤكدين نيتهم في تقديم يد المساعدة لها، باصطحابها عند أمهر الرقاة ببشار، إذا تطلب الأمر من أجل تحرير قيدها وإعادتها إلى حياتها الطبيعية، وقد عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في فيديو كليب الشاب بلال في أغنية رومونتيك، وتوالت طلاتها الفنية إلى أن غابت فجأة ودخلت في عزلة تامة، وأفلت عن الأضواء بعد أن كانت نجمة من نجوم التيك توك.

من جهتها ظهرت دورصاف في فيديو حديث نشرته بصفحتها على الإنستغرام، تقلل فيه من هول القضية، معتبرة أنها تفاجأت للصور والمنشورات الفايسبوكية التي تطرقت لقصتها، ومؤكدة أنها صحيح تمر بظروف عصيبة، لكنها لم تصل بعد درجة الجنون أو التشرد.

وأضافت أن كل ما في الأمر أن إحدى زميلاتها في المجال، قامت قبل أيام بتصويرها وهي تسير بأحد شوارع الباهية الشهيرة العقيد لطفي، وهي ترتدي ملابس النوم، فكان الأمر غريبا بالنسبة لها.

وعن سبب خروجها من البيت بذلك الهندام أوضحت أنها كانت مستعجلة لشراء قهوة بعد نفاذها في البيت، شاكرة كل من سأل عنها وحاول الاطمئنان عن حالها، وما هو سوى دليل على محبتهم لشخصها.