بالفيديو.. هذه رسالة “ابن اليهودية” أدرعي إلى كتائب القسام!

وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، يسألهم فيها عن ضمائرهم!

ونشر أدرعي فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، توجه فيه بالخطاب إلى حماس، مرفقا بالتعليق: “رسالة ابن اليهودية إلى دواعش حماس عن استغلال مستشفى الشفاء وغيره في غزة”.

وقال لسان جيش الصهاينة: “رسالة من ابن اليهودية إلى ابن الثقافة الداعشية، أين ضميركم؟ إن كان لديكم أصلا ضمير! أين الضمير حين توضع بندقية كلاشينكوف في غرف MRI؟.. أين الضمير حين يستخدم المستشفى فوها لأنفاق إرهابية؟”

وأضاف: “أين الضمير حين تزرع الصواريخ جانب المستشفيات وفي مجالاتها؟. وأين الضمير حين يسرق الوقود من المرضى لتفعيل أنشطة إرهابية؟.. أين الضمير حين يحتجز مختطفون ورهائن داخل المستشفيات؟”.

وأردف: “وإلى المتفلسفين وأبواق الدواعش ابدأوا بنقل الحقائق وكشف نفاق حماس.. ألم يقل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم: “إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه”.. مني ابن اليهودية فكروا فيها”.

وهاجم نشطاء المتحدث باسم جيش الاحتلال بالقول إنه “ابن الصهيونية” وليس “اليهودية”، مستهجنين استشهاده بقول الرسول الكريم عن الرفق وهم أبعد ما يكونون عنه، بل هم وحوش بشرية استباحوا الدماء والأعراض وقتلوا الأطفال والمرضى في المستشفيات، وطالت يد إجرامهم حتى الأجنة في بطون الأمهات.

ودافع الكثيرون من مختلف الدول العربية والإسلامية عن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مؤكدين أنها تدافع عن أرضها بعزة وشرف ولن ترضخ لمساومات العدو ولن تتأثر بافتراءاته، خاصة تلك المتعلقة باستغلال المستشفيات.

ولفت البعض إلى أن تواجد حماس في المستشفى لا يبيح قصفه بأي حال من الأحوال، حيث اعتبر رواد من مختلف دول العالم ما يقوم به الكيان الصهيوني جرائم لا يمكن تلميعها وتقتضي المحاسبة العاجلة والإدانة الواسعة.