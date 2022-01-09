بالفيديو.. هذه رسالة محرز للجماهير الجزائرية قبل انطلاق العرس القاري

وجه قائد المنتخب الوطني رياض محرز، الأحد، رسالة إلى الجماهير الجزائرية ساعات قليلة قبل الإنطلاق الرسمي لكأس أمم افريقيا.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” فيديو قصير لمحرز وهو يوجه رسالة شكر لكل الدعم الذي يتلقاه الفريق الوطني من الشعب الجزائري، وأن محاربي الصحراء سيجعلون الجماهير فخورة بالمنتخب.