بالفيديو.. هذه قصة الشهيد الساجد الذي أراد الاحتلال أن يجعل منه عبرة فأصبح قدوة!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، بالحديث عن “الشهيد الساجد” الذي أراد الاحتلال أن يجعل منه عبرة فأصبح قدوة.

وتداول نشطاء مقطعا لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف، قلب مختلف المنصات رأسا على عقب لما حمله من رسائل عظيمة في الجهاد والصبر والثبات، وحسن الخاتمة، وهو يخص مقاوما فلسطينيا، تم تصويره من إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي كي يروجوا لنصرهم لكنه هزمهم بإصراره على الموت ساجدا!

يظهر البطل الفلسطيني، وهو يجري محاولا مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجهيزه قذيفة لقصفهم بمدينة خان يونس، لكن القوات داهمته من الخلف بقذيفة أصابته بشكل مباشر.

ووثق المقطع آخر لحظات الشهيد وهو يجلس بعد إصابته، ثم يميل على جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة، وهو ما أثار تفاعلا واسعا وثناء على لحظة الاستشهاد النادرة التي لا ينالها إلا من بينه وبين الله سرا عظيما.

وأثنى نشطاء على شجاعة البطل الفلسطيني الذي بقي يستجمع قواه ليقابل ربه ساجدا، فيما أكد آخرون أن الاحتلال صوره ليجعله عبرة لمن يعتبر لكن حدث العكس ونال ثناء واسعا، وهي حسب الكثيرين إحدى بشائر إكرامه.

في ذات السياق لفت البعض إلى أن صمود المقاتلين يعود بالدرجة الأولى إلى مجالسة الأصفياء والتعلم في روضات الأنقياء، والمدارس التي يتصل أصحابها بالله في كل وقت وبثقة.

ونشر الإعلام العبري فيديو الشاهد الساجد للتباهي بقتله، وقالت “القناة 14″، انه التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال”.

وأثنى القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على المقاوم البطل الذي يعتبر نموذجا مشابها للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بالقول: “لقي الله رضي الله عنه وهو ساجد أما المسيرة التي رفعت قدره فنال الشهادة عندما اغتالته فهي وإن كانت مسيرة من خصومه إلا أنها كانت مأمورة من الله أن تخلد ذكرى هذا الشاب، أما هو فهو البطل الحر الذي اختار وضع ملاقاة ربه في أعز المشاهد ساجداً ..لله رب العالمين”.

وأضاف: “وقد أدار قفاه وظهره لخصمه الذي لا قيمة ولا قدر له.. نماذج مشابهة لهم في جيل الصحابة… اللهم ارحمه”.