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بالفيديو.. هذه قصة المرأة التي أرادت أن يحج ابنها 40 مرة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هذه قصة المرأة التي أرادت أن يحج ابنها 40 مرة!
وكالات
الرجل الهندي صاحب 37 حجة

كشف رجل هندي أتم فريضة الحج للمرة الـ37 على التوالي، أن دعاء والدته سبب توفيقه، مؤكدا أن هذا الموسم كان مريحا للغاية.

وقال الحاج في تصريحات لقناة العربية إن والدته دعت له بأن ييسر الله له حج البيت الحرام أربعين مرة”، مضيفا: “لكنني أسألها دائما هل سأتوقف عند حجتي الأربعين؟” فتجيبني: “سوف تحج أربعين مرة أكيد وستواصل بعدها الحج ما استطعت”.

وتابع أنها كانت تقول له هذا الكلام حينما كان في الـ24 والـ25 من العمر، مشيرا إلى أن حجته هذا العام هي الـ 37 على التوالي، ولولا كورونا لكان وصل إلى الـ 39.

ولم يذكر الرجل السر الكامن وراء إصرار والدته على حجه 40 مرة ولكنه حمد الله كثيرا على توفيقه لتحقيق رغبتها.

في ذات السياق أعرب عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، مشيرا إلى أنه أدى مناسك الحج هذا العام في أجواء مريحة للغاية، خاصة وأنه وفي لكل المواسم منذ عام 1986.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية طيلة الأعوام الماضية، موضحا أنه أدى مناسك الحج في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وشهد الكثير من التغييرات التي تم إجراؤها للحجاج.

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