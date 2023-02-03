بالفيديو.. هذه نصائح الدرك الوطني لجمهور نهائي الشان

دعت قيادة الدرك الوطني، المناصرين والوافدين إلى ملعب “نيلسون مانديلا”، لحضور نهائي الشان إلى التقيد بجملة من التدابير التنظيمية.

ونشرت قيادة الدرك فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”طريقي”، ذكر فيه المقدم بزيو عبد القادر رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، جمهور المباراة النهائية التي ستجمع الجزائر بالسنغال بعدم جلب سيارتهم الخاصة وعدم ركنها بمحيط الملعب والطرق المجاور تفاديا لعرقلة المرور.

كما ذكرت القيادة المناصرين بتقديم تذاكر المباراة، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن لا يحوز على تذكرة بدخول الملعب.

كما دعا رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي”، المناصرين إلى عدم جلب كل ما لا يسمح بإدخاله إلى أرضية الميدان، وكذا احترام قانون المرور وتجنب السياقة المتهورة خلال احتفالاتهم.

ونصح المقدم مستعملي الطريق باحترام قواعد المرور أثناء السير ودعاهم إلى التوجه إلى الملعب عبر الحافلات المخصصة للحدث.