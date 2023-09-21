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جواهر

بالفيديو.. هذه نصيحة الملكة رانيا للأميرة رجوة قبل زواجها من ابنها!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هذه نصيحة الملكة رانيا للأميرة رجوة قبل زواجها من ابنها!
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الملكة رانيا رفقة الأميرة رجوة في حفل حنائها

كشفت الملكة رانيا العبدالله، عن النصيحة التي قدمتها للأميرة رجوة آل سيف، قبل زواجها من ابنها ولي العهد الأمير حسين.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها على فيسبوك فيديو مقابلتها مع برنامج ذا تودي شو The Today Show الذي يبث على قناة “ان بي سي” NBC نيويورك، حيث تحدثت عن تفاصيل زفاف الأمير حسين.

وأوضحت الملكة أنها وجهت نصيحة إلى زوجة ابنها، الأميرة رجوة آل سيف، بخصوص الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها، بالقول: “من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائمًا ستجدين أشخاصاً لا يوافقونك”.

وأضافت: “النصيحة التي أعطيتها لرجوة هي: حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائمًا سيكون هنالك سلبية، وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين، فلا تنشغلي بذلك”.

وتابعت: ” فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك”.

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