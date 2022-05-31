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رياضة

بالفيديو.. هذه هي خطوات اقتناء تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا إلكترونيا

الشروق الرياضي
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بالفيديو.. هذه هي خطوات اقتناء تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا إلكترونيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين،أن تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ستباع لأول مرة إلكترونيا عبر منصة خاصة.

هذه هي الخطوات العملية لاقتناء تذكرة اللقاء:

وحسب بيان للوزارة: تحسبا لمباراة منتخبنا الوطني ضد فريق اوغندا، هذا السبت 04 جوان 2022 على الساعة الثامنة مساءا (20سا00) بملعب 05 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إجراؤها بكوت ديفوار، تعلن وزارة الشباب والرياضة ان عملية بيع كل التذاكر الخاصة بهذا اللقاء ستكون ولأول مرة مباشرة عبر المنصة الالكترونية tadkirati.mjs.gov.dz، وهذا ابتداء من نهار اليوم الاثنين 30 ماي 2022 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا (15سا00).

وأضاف: هذا الإجراء سيسمح لكل المناصرين المتواجدين عبر كامل التراب الوطني والراغبين في حضور هذه المقابلة من اقتناء التذاكر الالكترونية مباشرة عبر هذه المنصة الرقمية.
للإشارة أيضا، أن كل مناصر يرغب في اقتناء أكثر من تذكرة (العدد الذي يرغب فيه) يمكن له ذلك بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة كون كل التذاكر شخصية (يمكن الاطلاع على كيفية اقتناء التذاكر على مستوى الفيديو التوضيحي بالمنصة الرقمية).

واوضح: في الأخير، تذكر وزارة الشباب والرياضة إلزامية تقديم بطاقة التعريف الوطنية (NIM/ رقم التعريف الوطني) قبل دخول الملعب، حتى يتسنى التأكد من هوية كل مناصر.
tadkirati.mjs.gov.dz

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