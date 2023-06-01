بالفيديو.. هذ رسالة الأميرة الجزائرية ريم إلى رجوة

الأميرة ريم في الوسط وعلى اليمين ابنتها الأميرة جليلة

وجهت الأميرة الجزائرية ريم الإبراهيمي، زوجة الأمير الأردني علي بن الحسين، كلمة للآنسة رجوة آل سيف بمناسبة التحاقها بالعائلة الهاشمية.

وقالت الأميرة ريم ابنة الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي في مقابلة تلفزيونية، إنّ الأميرة التي تدخل العائلة الهاشمية لا بد لها أن تتحلى بقدر كبير من المسؤولية وثقل حمل الاسم التاريخي للعائلة.

وأكدت الجزائرية التي انضمت إلى العائلة المالكة عام 2004 ومُنحت لقب الأميرة، أن الآنسة رجوة ستلقى نفس الترحيب الذي لقيته هي منذ زواجها من الأمير علي.

واعتبرت ريم الإبراهيمي أنّ رجوة على قدر المسؤولية، ولن تشعر بالغربة وسط الشعب الأردني، وستحظى بمحبته مثلما حظيت بمحبة ولي العهد.

واستذكرت الأميرة ريم بدايات زواجها من الأمير علي، وشعورها من البداية أنها من الشعب الأردني وليست غريبة عنه، موجهة دعمها للآنسة رجوة.

ويستعد الأردنيون، الخميس، لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة آل سيف بحضور ملوك وأمراء ورؤساء وشخصيات دولية وبمشاركة شعبية.