بالفيديو.. هروب لاعبي منتخب الكيان الصهيوني للاختباء من صواريخ المقاومة

أظهر مقطع فيديو لحظة اختباء لاعبي منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، أثناء إطلاق فصائل المقاومة من قطاع غزة رشقة من الصواريخ على تل أبيب.

ووثق مقطع فيديو، لحظة قيام لاعبي المنتخب بالاختباء، أثناء رشقة من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب، الجمعة الماضي.

ويظهر الفيديو خروج اللاعبين من الحافلة التي تقلهم ويتوجهون إلى جسر علوي على جانب الطريق، للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار.

Nothing will stop us on our way to Euro 2024❗❗❗ pic.twitter.com/P51OLX6O2i

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) November 10, 2023