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رياضة

بالفيديو.. هروب لاعبي منتخب الكيان الصهيوني للاختباء من صواريخ المقاومة

عمر سلامي
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بالفيديو.. هروب لاعبي منتخب الكيان الصهيوني للاختباء من صواريخ المقاومة
أرشيف
لاعبو منتخب الكيان الصهيوني

أظهر مقطع فيديو لحظة اختباء لاعبي منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، أثناء إطلاق فصائل المقاومة من قطاع غزة رشقة من الصواريخ على تل أبيب.

ووثق مقطع فيديو، لحظة قيام لاعبي المنتخب بالاختباء، أثناء رشقة من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب، الجمعة الماضي.

ويظهر الفيديو خروج اللاعبين من الحافلة التي تقلهم ويتوجهون إلى جسر علوي على جانب الطريق، للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار.

وحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”، فإن الحافلة كانت تقل لاعبي المنتخب إلى مطار بن غوريون.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، قد أعلنت الجمعة الماضي، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

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