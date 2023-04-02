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رياضة

بالفيديو.. هفوة من حارس دورتموند تمنح البايرن هدفا من منتصف الملعب

عمر سلامي
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بالفيديو.. هفوة من حارس دورتموند تمنح البايرن هدفا من منتصف الملعب
ح.م
لقطة من مباراة بايرن ودورتموند

شهدت مباراة بايرن ميونخ أمام ضيفه بوروسيا دورتموند لحساب الجولة الـ26 من الدوري الألماني، تسجيل هدف من منتصف الملعب،

وتلقت شباك بوروسيا دورتموند هدفا بعد هفوة قاتلة ارتكبها حارس مرماه السويسري غريغور كوبيل، الذي خرج من مرماه في محاولة منه لتشتيت كرة طولية لعبها المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لزميله المهاجم الألماني ليروي ساني.

وأخطأ الحارس في التعامل معها لتستقر في شباكه، بعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية اللقاء على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ.

والغريب أن كوبيل وصل للكرة قبل ساني، لكنه فشل في إبعادها، لتمر من فوق قدمه، وترك المهاجم الألماني الكرة لتستقر في الشباك، ليحتسب الهدف للمدافع الفرنسي.

وتعرض فريق بوروسيا دورتموند لهزيمة كبيرة برباعية مقابل هدفين، وتوقف رصيده عند 53 نقطة، وخسر صدارة الدوري “البوندسليغا”، بفارق نقطتين لصالح بايرن ميونخ حامل اللقب.

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