بالفيديو.. هكذا أجابت فيفي عبده على سؤال وضع لقب “راقصة” على قبرها!

أجابت الفنانة المصرية، فيفي عبده، على سؤال محرج حول وضع كلمة راقصة على قبرها بالاعتراض التام، مؤكدة أن الله هو من يحاسب عباده.

وسأل المذيع العراقي، نزار الفارس، فيفي عبده إن كانت تقبل أن تكتب كلمة “الراقصة” على قبرها، وذلك خلال لقائه معها في برنامج على قناة الرشيد الفضائية.

وقالت الراقصة للمذيع إنها بدأت في تصميم مدفنها وقررت أن يكون مشابها تماما لمدفن المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ.

وأضافت موضحة أن العندليب لم يكتب كلمة “الفنان” على قبره، وهو ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة “الراقصة” على قبرها.

وبينما أوضحت فيفي عبده أنه “لا يجوز أن تكتب “راقصة” على قبرها وهي تستعد للقاء الله تعالى بعد موتها”، فقد شددت على أن “الله هو من يحاسب عباده، وليست هي أو المذيع”.

وعادت لتؤكد في البرنامج أنها لن تجعل أحد يضع لقبا على قبرها.

في ذات السياق اعترفت فيفي عبده للمذيع نزار الفارس، أنها قد تكون أخطأت عندما صرحت في وقت سابق أنها عندما تقف أمام يدي الله تعالى ستخبره أنها تحب الرقص.

وكانت قد أثارت ضجة من قبل بقولها: “أنا لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص أصلي مش هينفع أكون كدابة عليه لأن أنا من جوا بحبه، والطاقة الإيجابية عندي كاريزما من عند الله”.