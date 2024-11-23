بالفيديو.. هكذا أحرجت طفلة وزير مغربي بسؤال حول الذكاء الاصطناعي!

أحرجت طفلة برلمانية وزير التربية والتعليم والرياضة المغربي، محمد سعد برادة، بسؤال حول الذكاء الاصطناعي، ما أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وواجه برادة انتقادات حادة بسبب عجزه عن تقديم إجابة واضحة على تساؤلات طرحتها طفلة برلمانية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، خلال مشاركته في الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/2023، التي عُقدت بمقر مجلس النواب المغربي.

وأشارت الطفلة في مداخلتها إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي نتيجة اعتماد التلاميذ المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي بدلاً من تطوير مهاراتهم الفكرية، متسائلة في ذات الوقت عن خطة الوزارة لمواجهة الظاهرة الجديدة وضمان استخدام هذه الأدوات كوسائل مكملة للتعلم، بدلاً من أن تصبح بديلاً يعوق تطور القدرات الذهنية.

وقال الوزير أمام الحضور: “لم أُعدَّ لهذه الأسئلة، سأحاول الإجابة عنها، وإذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً”.

وأضاف: “مشكلة الذكاء الاصطناعي لا تزال دون حلول واضحة على المستوى العالمي”.

وأردف: “السؤال المطروح دائماً: هل يمكن اعتبار هذه الأدوات وسيلة لتحسين الأداء في الامتحانات؟ إذا أردتم، سأعطيكم تفاصيل إضافية لاحقاً كتابةً”.

وفيما رأى البعض إجابة الوزير عادية وتنم عن رغبته في إعطاء حلول جذرية بناء على فهم معمق للوضع بدراسته، أشار آخرون إلى أن غياب الكفاءة والخبرة في تعيين المسؤولين يفاقم المشكلات التي تعاني منها القطاعات الرئيسية في البلاد.

في ذات السياق قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، ممثلة الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لها: “نبهنا منذ التعديل الحكومي الأخير إلى خطورة تعيين أشخاص على رأس قطاعات حيوية كالصحة والتعليم دون أن يمتلكوا أي خبرة أو دراية بخصوصيات هذه المجالات”.

يذكر أن مسألة تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم تثير قلقاً متزايداً في الأوساط التربوية عبر العالم، حيث حذر خبراء من اعتماد طلبة العلم على هذه الأدوات الجديدة بشكل مفرط، ما يؤدي حسبهم إلى ضعف المهارات التحليلية والإبداعية.

وطالب البعض بوضع سياسات تعليمية متوازنة تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية دون الإضرار بجودة التعليم أو تطوير قدرات الطلاب.