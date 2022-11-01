بالفيديو.. هكذا أحيت السفيرة الأمريكية عيد الثورة الجزائرية

ترحمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، على شهداء الثورة الجزائرية في ذكرى الفاتح من نوفمبر.

ونشرت السفيرة فيديو عبر حسابها على تويتر مع التعليق: “في يوم الثورة، أود أن أحيي ذكرى عشرات الآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر”.

وظهرت أوبين في المقطع المصور أمام نصب الشهيد مصطفى بن بولعيد التذكاري، المُلقّب بأبو الثورة التحريرية وأسد الأوراس، الذي يقع في قلب مدينة باتنة، وتم تشييده تكريما لأعمال وذكرى هذا القائد العظيم.

وقالت بحماس: “إنه لشرف كبير أن اكون هنا في باتنة أحد نقاط انطلاق الثورة الجزائرية ونحن نعرب عن تقديرنا لآلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر”.

وختمت: “الله يرحم الشهداء”.