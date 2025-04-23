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بالفيديو.. هكذا أرعب “مقاوم واحد” جنود الاحتلال من “مسافة الصفر”

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هكذا أرعب “مقاوم واحد” جنود الاحتلال من “مسافة الصفر”

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اشتباك من مسافة قصيرة وجها لوجه بين مقاوم فلسطيني واحد وجنود صهاينة ملؤوا المكان صراخا وعويلا.

 وتداول نشطاء ومواقع إخبارية مشاهد وثقتها كاميرا مثبتة على خوذة جندي صهيوني، يُظهر لحظات اشتباك عنيف من مسافة صفر بين المقاوم الفلسطيني نعيم يوسف الدغمة وجنود الاحتلال داخل إحدى البنايات في قطاع غزة.

ويُظهر المشهد اشتباك المجاهد مع عدد من الجنود الصهاينة داخل البناية، مما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل، حيث تفاعل معه الآلاف من النشطاء الفلسطينيين والعرب، مشيدين بشجاعة المقاتل وساخرين من حالة الارتباك التي ظهرت على جنود الاحتلال.

وعلق أحد المتابعين قائلا: “في قلب الميدان سقطت كل الأقنعة.. لا طائرات تغطيهم لا مسيرات ترشدهم”

وكتب مغرد آخر: “الاقتحام انقلب إلى جحيم..”

وعلى العصيد ذاته حملت صفحات نشطاء فلسطينيين وعرب صورا للبطل المقاوم نعيم يوسف الدغمة الذي ارتقى خلال المعركة التي بطلا شهيدا مثبتا قوة وشجاعة المقاوم الفلسطيني حيث قالت إحدى الناسطات : “هذا هو وجه المقاوم الحقيقي.. رجالها قرآن ونار”

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