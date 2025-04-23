بالفيديو.. هكذا أرعب “مقاوم واحد” جنود الاحتلال من “مسافة الصفر”

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اشتباك من مسافة قصيرة وجها لوجه بين مقاوم فلسطيني واحد وجنود صهاينة ملؤوا المكان صراخا وعويلا.

وتداول نشطاء ومواقع إخبارية مشاهد وثقتها كاميرا مثبتة على خوذة جندي صهيوني، يُظهر لحظات اشتباك عنيف من مسافة صفر بين المقاوم الفلسطيني نعيم يوسف الدغمة وجنود الاحتلال داخل إحدى البنايات في قطاع غزة.

تصوير من كاميرا أحد جنود الاحتلال .. شاهد .. اشتباك من نقطة صفر بين مقـ.ـاوم ومجموعة من جنود الاحتلال بينما كانوا يقتحمون أحد المنازل بمدينة غزة pic.twitter.com/RQop9vd4NB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2025

ويُظهر المشهد اشتباك المجاهد مع عدد من الجنود الصهاينة داخل البناية، مما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل، حيث تفاعل معه الآلاف من النشطاء الفلسطينيين والعرب، مشيدين بشجاعة المقاتل وساخرين من حالة الارتباك التي ظهرت على جنود الاحتلال.

المقطع الذي انتشر للاشتباك مع لواء جفعاتي في خان يونس هو للقائد الشهيد البطل الحافظ لكتاب : نعيم يوسف الدغمة ابن بلدة عبسان الجديدة التي تقع جنوب شرق خان يونس وعلى بُعد 4 كيلومترات منها https://t.co/RvgK6Ehgt2 pic.twitter.com/5u4MgXY1Xn — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) April 23, 2025

وعلق أحد المتابعين قائلا: “في قلب الميدان سقطت كل الأقنعة.. لا طائرات تغطيهم لا مسيرات ترشدهم”

اشتباك وجهاً لوجه داخل إحدى بنايات قطاع غزة! في قلب الميدان سقطت كل الأقنعة… جنود الاحتلال وجهاً لوجه أمام رجال المقاومة.

لا طائرات تُغطيهم ولا مُسيّرات تُرشدهم… فظهر الخوف وارتبكوا تحت أول لحظة احتدام حقيقي! انظر إليهم كيف يتراجعون… خائفون، بلا عقيدة ولا ثبات.

فلولا الدعم… pic.twitter.com/mu3IDVTEi4 — ابو اسلام المرداوي (@4ahrar) April 23, 2025

وكتب مغرد آخر: “الاقتحام انقلب إلى جحيم..”

الاقتحام انقلب لجحيم تحت أقدامهم

وجهاً لوجه مع رجال لا يهابون الموت

بكثير مقاتلو المقاومة يواجهون وحدات خاصة على الأرض، والاشتباك يتحول إلى نار تأكل صفوف الجنود🔥

ما يظهر في هذا الفيديو هو مجرد طرف الحقيقة… والباقي خلف الجدران، لا ترويه الكاميرات⚔️ #غزة#المقاومة #اشتباك #عاجل pic.twitter.com/rx6OpsQJbf — M.A (@tyl_md) April 22, 2025

وعلى العصيد ذاته حملت صفحات نشطاء فلسطينيين وعرب صورا للبطل المقاوم نعيم يوسف الدغمة الذي ارتقى خلال المعركة التي بطلا شهيدا مثبتا قوة وشجاعة المقاوم الفلسطيني حيث قالت إحدى الناسطات : “هذا هو وجه المقاوم الحقيقي.. رجالها قرآن ونار”