بالفيديو.. هكذا أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب!
تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثق كيف أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب.
وبحسب ما أوردت صحف عالمثية فإن الواقعة الغريبة شهدتها مدينة لفيف الأوكرانية، حيث أراد شاب الانتحار بالقفز من الطابق الـ15، لكنه وقع فوق سيارة ولم يفارق الحياة، وبنقله إلى المستشفى تبين أنه سيحتاج أشهرا للشفاء.
وأطلق نشطاء على الرجل لقب “المنتحر المحظوظ” لأن النجاة بعد القفز من ارتفاع شاهق تعتبر من ضروب المستحيل.
في مدينة “لفيف” الأوكرانية، قام الشاب ميخائيل بمحاولة الانتحار من الطابق 15، حيث قفز وسقط على سيارة، ولكن سقف السيارة استوعب الصدمة بشكل مذهل، مما أنقذه من الموت.بالرغم من الحادث الصادم، تحدث ميخائيل مع الناس وهو فوق المركبة، ونُقل إلى المستشفى، حيث سيحتاج إلى شهور للشفاء بالكامل pic.twitter.com/SqmdLTlmY1
— saudalissa (@saudalissa2) February 4, 2024