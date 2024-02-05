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بالفيديو.. هكذا أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هكذا أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثق كيف أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب.

وبحسب ما أوردت صحف عالمثية فإن الواقعة الغريبة شهدتها مدينة لفيف الأوكرانية، حيث أراد شاب الانتحار بالقفز من الطابق الـ15، لكنه وقع فوق سيارة ولم يفارق الحياة، وبنقله إلى المستشفى تبين أنه سيحتاج أشهرا للشفاء.

وأطلق نشطاء على الرجل لقب “المنتحر المحظوظ” لأن النجاة بعد القفز من ارتفاع شاهق تعتبر من ضروب المستحيل.

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