بالفيديو.. هكذا أعلن النادي البرازيلي عن ضم هداف “الخضر”

أعلن نادي كوريتيبا الناشط في الدرجة الأولى البرازيلي، الأحد، عن ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني.

ونشر النادي البرازيلي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” فيديو للاعب إسلام سليماني، أعلن من خلاله انضمام الدولي الجزائري صاحب الـ 35 سنة بصفة رسمية.

وتضمن الفيديو الذي نشره نادي كوريتيبا أبرز لقطات هداف “الخضر” مع الأندية التي لعب في صفوفها وكذا أهدافه مع المنتخب الوطني خلال مونديال 2014 الذّي احتضنته البرازيل.

ووقع الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، عقده مسبقًا مع النادي البرازيلي قادمًا له من نادي أندرلخت البلجيكي، الذي لعب له 16 مباراة، سجّل فيها 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ولعب سليماني لأندية: شباب بلوزداد، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليستر سيتي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فنربخشة التركي، موناكو، أولمبيك ليون الفرنسي، وأندرلخت البلجيكي.