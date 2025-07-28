بالفيديو.. هكذا أفحمت صحفية أمريكية ترامب بردها!

أفحمت صحفية أمريكية ترامب بردها حول تصريح له يتضمن شماتة مغلفة بطبقة رقيقة شفّافة من الشفقة، حين قال إن “غزة تحولت إلى كومة من الركام”.

وقالت “آنا كاسباريان”، الإعلامية الشهيرة، في رد على الرئيس الأمريكي: “نعم إنها كذلك، ولكن لماذا أصبحت غزة كومة كبيرة من الركام؟”.

وتساءلت في تهكم واضح:” هل من الممكن أن يكون السبب الإرهابي الجالس أمامك رئيس الوزراء الصهيوني؟”.

وأضافت:” هذا الشخص هو الذي قاد المسعى الذي أدى إلى تدمير قطاع غزة؟، تابعت:” قتل عشرات الآلاف من الأشخاص ومعظمهم مدنيون أبرياء، نساء، أطفال، وكبار السن”.

واتهمت “كاسباريان” ترامب قائلة:” ستضغط على دول أخرى لاستيعاب الفلسطينيين، أي تطهير عرقي في غزة، وفي النهاية توطينهم كلاجئين في البلدان المجاورة”.

ترامب وصف غزة بأنها كومة من ركام! ردت عليه صحفية أمريكية: “ومن الذي جعلها كومة من ركام؟ أليس السبب هو الار هابي الجالس بجانبك؟ هل من الممكن أن يكون هو من دمر قطاع غزة؟ قتـ ل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن!”. pic.twitter.com/JZrc984jeE — نحو الحرية (@hureyaksa) July 26, 2025

وتوالت ردود الفعل على هذا الموقف الشجاع لصحفية أمريكية ضد رئيس بلادها، حيث قال أحد النشطاء على منصة “إكس”: “من السخرية ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، هذه الجائزة مُنحت لمناحيم بيغين سفاح دير ياسين يعد توقيع اتفاقية الاستسلام كامب ديفيد”.

من السخريه ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام !!!!! هذه الجائزة مُنحت لمناحيم بيغين سفاح دير ياسين يعد توقيع إتقاقية الاستسلام كمب ديفيد — Abo Abdallah (@baderalyaseen49) July 27, 2025

كما غرد مستخدم آخر: ” هذه الصحفية، أفضل وأشرف من عشرات الآلاف من الرجال، وأولهم ترمب ونتنياهو، وقادة الدول العربية المطبعة”.