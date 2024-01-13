بالفيديو.. هكذا أكرمت الجالية الفلسطينية وهولنديون وزير عدل جنوب إفريقيا والمرافقين له!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أظهر كيف أكرمت الجالية الفلسطينية ونشطاء هولنديون وزير عدل جنوب إفريقيا الذي انبرى رفقة فريق خاص للدفاع عن غزة أمام محكمة العدل الدولية.

يظهر في الفيديو وزير العدل رونالد لامولا وهو يستلم هدية رمزية من الجالية الفلسطينية ويصافح نشطاء هولنديون كانوا بانتظاره أمام مبنى المحكمة، حيث استقبلوه بالشكر الجزيل والتهليل على وقوفه إلى جانب المظلومين في القطاع الذي يتعرض لإبادة ممنهجة.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par التلفزيون العربي Alaraby TV (@alarabytv)

من جانب آخر قاد يهود أمريكا مظاهرات حاشدة في العاصمة واشنطن تأييدًا للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا للمطالبة بإدانة الكيان المحتل ومحاكمة قادته.

بعدما قدمت بلاده ملحمة في الدفاع عن فلسطين.. هذا ما قاله رونالد لامولا!

وكان وزير عدل جنوب إفريقيا قد كشف، مساء الجمعة، أن المحكمة الدولية قادرة على الحكم لصالحهم بعدما قدمت بلاده ملحمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد انتهت، الجمعة، جلسة الاستماع الثانية بتقديم إسرائيل دفاعها ضد اتهامات الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال رونالد لامولا، رئيس الفريق القانوني لبلاده، في مقابلة للجزيرة نت إن المحكمة “قادرة على الحكم لصالحنا لأن ملف الدعوى الذي قدمناه قوي”.

وأضاف -في أعقاب انتهاء الجلسة التي كانت مخصصة لإسرائيل صباح اليوم في لاهاي- أنه “لا يوجد ما يبرر أعمال الإبادة الجماعية”.

وتقدم وزير العدل بالشكر للمتظاهرين المؤيدين لملف الدعوى، فضلا عن سكان قطاع غزة ورام الله وأجزاء أخرى من فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريقه القانوني، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد لامولا -للجزيرة نت- أن فريق الدفاع الإسرائيلي “فشل في دحض الدعوى التي قدمناها إلى المحكمة أمس الخميس، لأن العرض المفصل ـ من الناحية الجنائية – الذي قدمه فريقنا القانوني لا يمكن دحضه عن طريق البروباغندا، وإنما بالحقائق والأدلة فقط”.

ووصف “تبريرات إسرائيل المزعومة” أمام محكمة العدل الدولية بـ”المثيرة للدهشة”، لأن دولة الاحتلال أشارت إلى اتفاقية الإبادة الجماعية كأمر أساسي لحمايتها ولهذا السبب هي غير قادرة على انتهاك أحكامها.

وبشكل عام، يرى لامولا أنه لا يوجد ما يبرر أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بقصد تدميره، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرا أن “الدفاع عن النفس ليس حلا لارتكاب هذا الفعل”.

وبشأن التصريحات التي أدلى بها كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، قالت إسرائيل للمحكمة “إن هذه التصريحات كانت مجرد خطابات بلاغية ولا ينبغي إعطاؤها أي أهمية”، حسب زعمها.

وحول ذلك، علق وزير العدل بالقول: “لا يوجد جدل حول ما يعنيه مصطلح العماليق الذي ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونحن نعلم كيف سيفهمه شعب إسرائيل والجنود الذين يقاتلون على الأرض”.

وذكر أنه بعد عملية “طوفان الأقصى”، قال نتنياهو باللغة العبرية في حديثه عن المعركة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس): “عليك أن تتذكر ما فعله بك العماليق (أسطورة يهودية) كما جاء في كتابنا المقدس. نحن نتذكر”.

واعتبرت جنوب أفريقيا تصريحات نتنياهو -في قضيتها- دعوة صريحة إلى قتل الجميع بدون استثناء، بمن فيهم النساء والأطفال وإبادة جماعية لكل الفلسطينيين.

في سياق متصل، أكد لامولا أن إسرائيل تقوم الآن فعليا بالنكبة في غزة، “هي تعترف بأن هذه التصريحات صدرت منها، ولكن من المدهش إصرارها على أنها قالتها على سبيل المجاز”.

واستنكر وزير العدل تبريرات إسرائيل، متسائلا “كيف يمكن أن نتجاهل تصريحات رئيس وزراء دولة ما؟ وكيف يمكن للعالم أن يغض الطرف عن تصريحات وزير الدفاع وجنرالات الجيش الإسرائيلي؟”.

وتابع “إن الجنود يتصرفون على هذا الأساس ويمثلون سياسة دولة إسرائيل التي اختارت التركيز بشكل مكثف على أحداث السابع من أكتوبر”.