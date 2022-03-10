بالفيديو.. هكذا ألقى أب بنفسه للتهلكة من أجل حماية ابنته من ثور هائج!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب ألقى بنفسه للتهلكة من أجل حماية ابنته من ثور هائج بعد سقوطها أرضا.

وتُظهر اللقطات كودي هوكس البالغة من العمر 18 عامًا وهي تقع من فوق ظهر الثور في مسابقات رعاة البقر في ولاية تكساس الأمريكية.

ولحظة وقوعها يظهر والدها وهو يحاول إنقاذها، وحينما رأى الثور عائدا مرة أخرى نحوها ركض بسرعة وألقى بنفسه فوقها ليحميها ويتلقى الضربات العنيفة بدلا عنها.