بالفيديو.. هكذا احتفلت السفيرة الأمريكية بذكرى المولد النبوي

احتفلت السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين رفقة أعضاء من السفارة بذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشرت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو يَظهر فيه طاقم السفارة وهم يرتدون لباسا تقليديا، بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي.

كما ظهرت إليزابيث مور أوبين رفقة زوجها وهي ترتدي لباسا تقليديا، حيث قالت “في هذا اليوم الخاص، أود أن أتمنى لجميع الجزائريين احتفالا مباركا لا ينسى بالمولد النبوي مع عائلاتكم وأحبابكم.. صحا مولودكم”.