بالفيديو.. هكذا احتفل أشبال بوقرة بالتأهل إلى المربع الذهبي

شهدت غرف تغيير ملابس المنتخب الوطني للمحليين أجواء رائعة، عقب التأهل إلى نصف نهائي شان الجزائر.

واحتفل أشبال المدرب بوقرة مطولا بالفوز المحقق على حساب كوت ديفوار في ربع النهائي، مرددين مختلف الأغاني والأهازيج، مثلما يبينه مقطع فيديو نشرته صفحة اللجنة المنظمة للشان، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتأهل المنتخب الوطني للمحليين إلى نصف نهائي شان الجزائر، عقب فوزه أمسية الجمعة على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، وسيلاقي في المربع الذهبي المتأهل من مباراة غانا والنيجر، التي تلعب سهرة السبت، بداية من الساعة الثامنة، بملعب ميلود هدفي بوهران.