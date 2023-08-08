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رياضة

بالفيديو.. هكذا احتفل أنصار مولودية الجزائر بذكرى تأسيس النادي

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا احتفل أنصار مولودية الجزائر بذكرى تأسيس النادي
ح.م
أنصار مولودية الجزائر يحتفلون بذكرى تأسيس النادي

احتفل أنصار فريق مولودية الجزائر، سهرة الاثنين، بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس النادي، حيث صنعوا أجواء رائعة بالعاصمة.
وأضاء أنصار المولودية، سماء العاصمة بالألعاب النارية، وصنعوا أجواء خيالية، احتفالا بمرور 102 سنة على تأسيس الفريق.

وانتشرت مقاطع فيديو، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تبين الاحتفال الكبير للأنصار والأجواء الخيالية التي صنعوها، في معاقل الفريق بالعاصمة، كما كان أنصار النادي في الموعد، في عدة ولايات من الوطن.

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