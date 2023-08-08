بالفيديو.. هكذا احتفل أنصار مولودية الجزائر بذكرى تأسيس النادي
احتفل أنصار فريق مولودية الجزائر، سهرة الاثنين، بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس النادي، حيث صنعوا أجواء رائعة بالعاصمة.
وأضاء أنصار المولودية، سماء العاصمة بالألعاب النارية، وصنعوا أجواء خيالية، احتفالا بمرور 102 سنة على تأسيس الفريق.
من #باب_الواد .. كراكاج عالمي لمناصري #مولودية_الجزائر 💚❤️ بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس النادي 👏 pic.twitter.com/trtoMilWxS
— 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) August 7, 2023
وانتشرت مقاطع فيديو، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تبين الاحتفال الكبير للأنصار والأجواء الخيالية التي صنعوها، في معاقل الفريق بالعاصمة، كما كان أنصار النادي في الموعد، في عدة ولايات من الوطن.
من الواجهة البحرية لولاية الجزائر… إحتفالات أنصار مولودية الجزائر بالذكرى 102 لتأسيس الفريق. pic.twitter.com/bF4ByuyM9x
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) August 7, 2023