بالفيديو.. هكذا استقبلت الجماهير الأرجنتينية أبطال العالم

حظي المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس العالم 2022 بقطر، باستقبال أسطوري بعد وصوله إلى العاصمة بوينس آيرس، وستتواصل احتفالات الجماهير الأرجنتينية مع رفقاء ميسي، إلى ساعة متأخرة من الثلاثاء.

ووصلت الطائرة التي تقل راقصي “التانغو”، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر فجر الثلاثاء.

وكان ميسي أول من خرج من الطائرة، حاملا كأس العالم، وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، ثم تبعه المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر، وباقي أفراد المنتخب والبعثة الأرجنتينية.

وبعد نزوله من الطائرة، شق وفد المنتخب الأرجنتيني طريقه على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة، وانطلقت بعدها في جولة وسط مدينة بوينس آيرس وسط جماهير غفيرة.

وأعلن الثلاثاء يوم عطلة، من أجل إتاحة الفرصة لكل الجماهير الأرجنتينية للاحتفال، مع رفقاء ميسي بالإنجاز.