بالفيديو.. هكذا استقبلت الجماهير الأرجنتينية أبطال العالم
حظي المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس العالم 2022 بقطر، باستقبال أسطوري بعد وصوله إلى العاصمة بوينس آيرس، وستتواصل احتفالات الجماهير الأرجنتينية مع رفقاء ميسي، إلى ساعة متأخرة من الثلاثاء.
ووصلت الطائرة التي تقل راقصي “التانغو”، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر فجر الثلاثاء.
استقبال رسمي لأعضاء المنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم FIFA قطر 2022™ 🤩🇦🇷#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6X9fcl52F4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2022
وكان ميسي أول من خرج من الطائرة، حاملا كأس العالم، وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، ثم تبعه المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر، وباقي أفراد المنتخب والبعثة الأرجنتينية.
استقبال مهيب لأبطال العالم في #بوينس_آيرس#الأرجنتين #ميسي#المنتخب_الأرجنتيني#كأس_العالم #كأس_العالم_قطر_2022#كأس_العالم_2022#FIFAWorldCup#Qatar2022 pic.twitter.com/WFmDSb4SfW
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 20, 2022
وبعد نزوله من الطائرة، شق وفد المنتخب الأرجنتيني طريقه على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة، وانطلقت بعدها في جولة وسط مدينة بوينس آيرس وسط جماهير غفيرة.
وأعلن الثلاثاء يوم عطلة، من أجل إتاحة الفرصة لكل الجماهير الأرجنتينية للاحتفال، مع رفقاء ميسي بالإنجاز.