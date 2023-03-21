-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. هكذا استقبلت الجماهير ميسي أثناء خروجه من أحد مطاعم الأرجنتين

عمر سلامي
  • 199
  • 0
بالفيديو.. هكذا استقبلت الجماهير ميسي أثناء خروجه من أحد مطاعم الأرجنتين
ح.م
جماهير غفيرة بمحيط المطعم الذي كان يتواجد فيه ميسي

وجد النجم ليونيل ميسي صعوبة كبيرة، في مغادرة أحد مطاعم الأرجنتين، بسبب التوافد الكبير للجماهير على المكان.

ويظهر مقطع فيديو، أعدادا كبيرة من الجماهير الأرجنتينية، التي تنقلت إلى محيط المطعم من أجل استقبال نجم منتخبها.

وتنقل ميسي سهرة الاثنين إلى أحد مطاعم باليرمو بالقرب من بوينس آيرس، لتناول وجبة العشاء، رفقة عائلته، ليجد بعدها صعوبة كبيرة في الخروج، وسط جماهير غفيرة، وهتافات ممجدة لميسي والمنتخب الأرجنتيني.

ووصل نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي الاثنين لبلاده من أجل خوض مواجهتين وديتين مع الأرجنتين أمام بنما وكوراساو يومي 24 و28 من هذا الشهر.

مقالات ذات صلة
فريقان جزائريان في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي

فريقان جزائريان في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي

بوعناني موهبة خالصة قد ترسم مستقبل المنتخب الجزائري

بوعناني موهبة خالصة قد ترسم مستقبل المنتخب الجزائري

ماذا بِشأن “إصابة” بلايلي وسليماني؟

ماذا بِشأن “إصابة” بلايلي وسليماني؟

الاتحاد العربي يعيّن طاقم تحكيم مباراة الساورة والكويت الكويتي

الاتحاد العربي يعيّن طاقم تحكيم مباراة الساورة والكويت الكويتي

ثورة بلماضي في صفوف الخضر تشعل حماس الجزائريين

ثورة بلماضي في صفوف الخضر تشعل حماس الجزائريين

السعودية تطلب تنظيم كأس العرب في ديسمبر 2023

السعودية تطلب تنظيم كأس العرب في ديسمبر 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد