بالفيديو.. هكذا استقبلت الجماهير ميسي أثناء خروجه من أحد مطاعم الأرجنتين

جماهير غفيرة بمحيط المطعم الذي كان يتواجد فيه ميسي

وجد النجم ليونيل ميسي صعوبة كبيرة، في مغادرة أحد مطاعم الأرجنتين، بسبب التوافد الكبير للجماهير على المكان.

ويظهر مقطع فيديو، أعدادا كبيرة من الجماهير الأرجنتينية، التي تنقلت إلى محيط المطعم من أجل استقبال نجم منتخبها.

وتنقل ميسي سهرة الاثنين إلى أحد مطاعم باليرمو بالقرب من بوينس آيرس، لتناول وجبة العشاء، رفقة عائلته، ليجد بعدها صعوبة كبيرة في الخروج، وسط جماهير غفيرة، وهتافات ممجدة لميسي والمنتخب الأرجنتيني.

ووصل نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي الاثنين لبلاده من أجل خوض مواجهتين وديتين مع الأرجنتين أمام بنما وكوراساو يومي 24 و28 من هذا الشهر.