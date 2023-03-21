بالفيديو.. هكذا استقبلت الجماهير ميسي أثناء خروجه من أحد مطاعم الأرجنتين
وجد النجم ليونيل ميسي صعوبة كبيرة، في مغادرة أحد مطاعم الأرجنتين، بسبب التوافد الكبير للجماهير على المكان.
ويظهر مقطع فيديو، أعدادا كبيرة من الجماهير الأرجنتينية، التي تنقلت إلى محيط المطعم من أجل استقبال نجم منتخبها.
LOOK AT MESSI’S FACE 😭 pic.twitter.com/Br82OOx0ds
— MC (@CrewsMat10) March 21, 2023
وتنقل ميسي سهرة الاثنين إلى أحد مطاعم باليرمو بالقرب من بوينس آيرس، لتناول وجبة العشاء، رفقة عائلته، ليجد بعدها صعوبة كبيرة في الخروج، وسط جماهير غفيرة، وهتافات ممجدة لميسي والمنتخب الأرجنتيني.
Leo Messi à la sortie d’un restaurant en Argentine. 😳
📽 @AndresLacouture pic.twitter.com/ygDdKDMTfu
— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 21, 2023
ووصل نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي الاثنين لبلاده من أجل خوض مواجهتين وديتين مع الأرجنتين أمام بنما وكوراساو يومي 24 و28 من هذا الشهر.
Lo que origina Messi. pic.twitter.com/2JwOmqgspJ
— Messismo (@Messismo10) March 21, 2023