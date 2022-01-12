بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير الطائي أمير سعيود بعد العودة
لاقى نجم الطائي السعودي، الجزائري أمير سعيود ترحابا كبيرا من قبل جماهير الفريق بعد عودته من الإصابة، والمشاركة مع النادي في مباراة الهلال.
ورددت جماهير الطائي مطولا عبارة ” واشي هذا، هذا واشي..هذا سعيود طياح الغاشي”، في إشارة إلى مراوغاته القاتلة.
#امير_سعيود #الطائي pic.twitter.com/d1rrDa2hvO
— ابو حاتم الغيثي (@gEb0KE6EwHrOIv0) January 12, 2022
وشارك أمير سعيود، أساسيا في مباراة فريقه أمام الهلال، بعدما غاب عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الطائي برباعية كاملة.