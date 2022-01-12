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رياضة

بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير الطائي أمير سعيود بعد العودة

سليم.ع
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بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير الطائي أمير سعيود بعد العودة
أرشيف

لاقى نجم الطائي السعودي، الجزائري أمير سعيود ترحابا كبيرا من قبل جماهير الفريق بعد عودته من الإصابة، والمشاركة مع النادي في مباراة الهلال.

ورددت جماهير الطائي مطولا عبارة ” واشي هذا، هذا واشي..هذا سعيود طياح الغاشي”، في إشارة إلى مراوغاته القاتلة.

وشارك أمير سعيود، أساسيا في مباراة فريقه أمام الهلال، بعدما غاب عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الطائي برباعية كاملة.

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