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رياضة

بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير ميلان الحارس دوناروما 

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير ميلان الحارس دوناروما 
ح.م
الحارس دوناروما

عاش حارس مرمى باريس سان جيرمان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، أمسية قاسية، بمناسبة مباراة فريقه ضد ميلان في إطاردوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة عودة دوناروما إلى ملعب “سان سيرو” وذلك بقميص سان جيرمان، منذ مغادرته ميلان في صيف 2021.

وقامت جماهير ميلان في المدرجات مع انطلاق صافرة بداية اللقاء، بإلقاء عدد من العملات الورقية المزيفة على حارسهم السابق بسبب طريقة رحيله عن فريقهم.

وحرصت الجماهير على إطلاق صافرات الاستهجان كلما وصلت الكرة إلى دوناروما أو عند تنفيذه لضربة مرمى للضغط على لاعبها السابق الذي نشأ في النادي.

وتتهم جماهير ميلان دوناروما بخيانة النادي، حين فضَّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على عرض مالي كبير للانضمام لصفوفه.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تقوم فيها جماهير ميلان بإلقاء دولارات مزيفة على دوناروما، حيث حدث الأمر نفسه قبل 6 سنوات وتحديدا في جوان 2017 على ملعب “مارشال جوزيف بيلسودسكي” في بولندا.

وألقى عدد من عشاق ميلان المتواجدين في بولندا أوراق نقدية مزيفة على دوناروما خلال مشاركته في مباراة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما أمام نظيره الدنماركي في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب.

وقامت الجماهير بذلك الأمر بسبب رفض صاحب الـ18 عاما آنذاك تجديد عقده مع النادي الإيطالي الذي كان ينتهي في 2018، قبل أن يجدد عقده في الشهر التالي حتى 2021 .

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