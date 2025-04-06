بالفيديو.. هكذا اعتذر طليق نائبة أمريكية من 3 مسلمات أهانهن

اعتذر زوج سابق لنائبة أمريكية، علنا من 3 مسلمات أهانهن، بكلمات عنصرية ونابية، أثناء تأديتهن للصلاة في موقف للسيارات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فقد جاء اعتذار بيري غرين، الزوج السابق للنائبة في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور، خلال مؤتمر صحفي في “مسجد جعفر”، الجمعة، بمدينة جونز كرييكس بولاية جورجيا.

وقال غرين إنه لا ينبغي معاملة أي شخص مثلما فعل هو مع النساء المسلمات لأن ذلك ليس الأسلوب الصحيح في التعامل مع الأشخاص المختلفين، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يصفحن عنه.

ومنذ أيام قليلة تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، مقطعا مصورا لغرين داخل سيارته في مرآب للسيارات بمجمع تجاري بمدينة ألفاريتا في ولاية جورجيا، وهو مسترسلا في سب ثلاث مسلمات خلال عيد الفطر المبارك.

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وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن غرين تواصل مع محامي المسلمات الثلاث بعد الواقعة بأيام وعرَّفه بنفسه، معربا عن ندمه عما حدث، وطلب لقاء الضحايا والاعتذار لهن.

وأضاف “كير” أن غرين التقى الضحايا الثلاث على انفراد لنصف ساعة في مسجد جعفر قبل خطبة وصلاة الجمعة في المسجد، قبيل الاعتذار العلني في المؤتمر الصحفي.

يذكر أن الشابات طلبن في البداية عدم ذكر أسمائهن لأسباب أمنية ثم ظهرن وتحدثن لوسائل الإعلام، وقالت إحداهن لشبكة CNN إنهن ذهبن إلى المركز التجاري لشراء “حلوى” للاحتفال بالعيد وإعلان نهاية عطلة رمضان.

وأردفت: “إنه أمر محزن، لأن هذا … عيدنا. إنه الوقت الوحيد من العام الذي يُسمح لنا فيه بالاحتفال. وينطبق الأمر نفسه على المسيحيين في عيد الميلاد. لذا كان الأمر مؤلمًا للغاية أن نرى أنه يمتلك الشجاعة للقيام بذلك في مثل هذا اليوم العظيم بالنسبة لنا نحن المسلمين. لم نفعل شيئًا لاستفزازه. لم نقل شيئًا. لم نزعج أحدًا”.

وقالت صديقتها آمنة: “أول شيء فكرت فيه هو التسجيل في حالة محاولته الاعتداء علينا جسديًا، أو إخراج مسدس علينا أو إيذائنا بأي شكل من الأشكال”.

وأكدت الشابات الثلاث إنهن حاولن الابتعاد عن الرجل، لكنه ظل يلاحقهن ويقول “أنتم تعبدون إلهًا زائفًا.. ارجعوا إلى بلدكم”.