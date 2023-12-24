بالفيديو.. هكذا تؤثر رائحة في دموع النساء على الرجال!

كشفت دراسة حديثة أن لدموع النساء رائحة خاصة تؤثر على الرجال بشكل كبير، إذ تقلل فور استنشاقها من عدوانيتهم بنسبة تزيد عن 40 في المئة.

وقالت الدراسة أن هناك مركبا فريدا في دموع النساء من شأنه أن يؤثر على الحالة النفسية للأفراد بطريقة غريبة صنّف “كوسيلة دفاعية” تطور مع الزمن.

ولم يعلن الباحثون على وجه التحديد عن المتبرعين بالدموع، لكن جميع الذين تقدموا تقريبا كانوا من النساء، وتم اختيار ست نساء منهن لإفراز الدموع.

وشملت التجارب 31 رجلا استنشقوا إما محلولا ملحيا أو دموع النساء، وشارك الرجال في لعبة محوسبة تستخدم في علم النفس لإثارة السلوك العدواني من خلال خصم نقاط اللاعبين بشكل غير عادل.

وبحسب الدراسة، فإن العلماء لاحظوا أن دموع النساء تتضمن في تركيبها مادة تخفف من العدوانية لدى الآخرين، حيث أدى استنشاق دموع النساء إلى تقليل عدوانية الذكور بنسبة تزيد عن 40% في الاختبارات المحوسبة، وحفز تغييرات مماثلة في الدماغ.

وعلى الرغم من أن الدراسة المنشورة في مجلة “plos” طبقت فقط على دموع النساء، إلا أن الباحثين نوهوا إلى أن جميع الدموع لدى البشر ربما سيكون لها تأثير مماثل.

وبحسب مجلة “neurosciencenews” التي نشرت تقريرا عن الدراسة، فقد انخفض السلوك العدواني الذي يسعى للانتقام خلال التجربة بنسبة تزيد على 40% بعد أن استنشق الرجال دموع النساء العاطفية.

وعند تكرار العملية مع التصوير بالرنين المغناطيسي، أظهرت نتائج التصوير الوظيفي لمنطقتين دماغيتين مرتبطتين بالعدوانية (قشرة الفص الجبهي والجزيرة الأمامية) اللتين أصبحتا أكثر نشاطًا عندما تم استفزاز الرجال أثناء التجربة، لكنها لم تصبح نشطة بالقدر نفسه في المواقف نفسها عندما تم استفزاز الرجال مع استنشاق للدموع.

ولاحظ العلماء أنه كلما استنشق الرجال بشكل فردي الدموع، كلما زاد الاختلاف في نشاط الدماغ وقلّت مشاعر الرغبة بالانتقام لدى الرجل أثناء الاختبار.

ونوه الباحثون إلى أن العثور على هذا الرابط بين الدموع ونشاط الدماغ والسلوك العدواني يعني ضمنا أن الإشارات الكيميائية الاجتماعية هي عامل مؤثر على الطبيعة العدوانية بالنسبة للبشر، وليس “مجرد فضول حيواني”.

ويضيف المؤلفون: “لقد وجدنا أنه كما هو الحال في الفئران، تحتوي دموع الإنسان على إشارة كيميائية تمنع عدوانية معينة من الذكور. وهذا يتعارض مع فكرة أن الدموع العاطفية هي أمر إنساني بشكل فريد”.