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بالفيديو.. هكذا تتم عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التشريعية

الشروق أونلاين
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تشهد الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة وتغير طريقة حساب الأصوات وتعقيدا في توزيع المقاعد وفيما يلي أهم 16 خطوة في كيفية تحديد الفائزين في السباق:  

ونشرت السلطة الوطنية المستلفة للانتخابات فيديو توضيحي لطريقة التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

1- يدخل الناخب إلى المعزل ومعه كل القوائم ويختار قائمة واحدة فقط، ثم يختار منها شخصا واحدا فقط.

2- في حالة اختار الناخب لأكثر من شخص في القائمة سيتم إلغاء صوته.

3- ليس هناك رأس قائمة في هذه الانتخابات والترتيب بالأحرف الأبجدية.

4- في حال عدم اختيار الناخب لأي اسم من القائمة يحتسب صوته للقائمة.

5- عند الفرز  يتم أولا احتساب أصوات كل قائمة بغض النظر عن توزيع الأصوات داخلها تماما كما كان معمولا به سابقا.

6- تحتسب نسبة العتبة 5 % كما كان سابقا، وتعني قسمة عدد الأصوات المعبر عنها ثم تضرب في نسبة 5 % نجد قيمة العتبة.

7- احتساب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي تجاوزت العتبة على عدد المقاعد المطلوب شغلها .

8- يتم استبعاد كل القوائم التي لم تحصل على العتبة.

9- بعد تحديد القوائم التي تجاوزت العتبة يتم توزيع المقاعد كما كان معمولا به سابقا.

10- توزيع المقاعد بحسب عدد المرات التي حصلت عليها القوائم على المعامل الانتخابي، ثم توزيع باقي المقاعد وفق “قاعدة الباقي الأقوى” لكل قائمة.

11- توزيع المقاعد داخل القائمة نفسها وفق ترتيب عدد الأصوات وليس هناك أي كوطة أو أولوية للنساء أو الشباب.

12- حصول المرأة على المقعد في حال تساوي الأصوات بين مترشحين من جنسين مختلفين.

13- إذا تساوى مرشحين من نفس الجنس حينها يفوز المترشح الأصغر سنا.

14- لو تعدت قائمة واحدة عتبة الـ 5 %  فستفوز بكل المقاعد لوحدها.

15- في حال لم تتمكن القائمة من تجاوز العتبة الـ 5 %  يتم استبعاد العتبة تماما.

16- الفرز الأولي على مستوى المكاتب يكون خاص بالقوائم و ليس الأشخاص ثم يكون في الولاية فرز ثاني للمترشحين.

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التعليقات
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  • رمزي رمزي

    ليس هكذا العمل. الاصل ان القانون لايترك الفراغ وان العملية تكون مضبوطة بدقة ولا تترك مجال للاجتهاد او التأويل. لكن عندما تسند الامانة لغير اهلها ...فالجدال سيبقى طويلا. عاش من عرف قدر نفسه.

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