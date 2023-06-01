بالفيديو.. هكذا تخلص مورينيو من الميدالية الفضية بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي

رفض مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي تحصل عليها بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، أمام إشبيلية.

واتجه مورينيو، وبيده الميدالية الفضية، قبل أن يلقي بها صوب الجمهور في المدرجات، وقام أحد المشجعين بالتقاطها وسط دهشة الحاضرين.

لحظة اعطاء مورينيو لأحد مشجعين روما الميدالية الفضية .. pic.twitter.com/rGg2LKCGIX — L A F I I N H O ★ 📊 (@LAFIINHO) June 1, 2023

وصرح المدرب لوسائل الإعلام: “احتفظ بالميداليات الذهبية ولا أريد الفضية ودائما ما أعطيها”.

ولم يكتف مورينيو بالتخلي عن ميداليته الفضية، حيث التقطت عدسات الكاميرا المدرب البرتغالي وهو يوجه كلمات قاسية لحكم المباراة الإنجليزي أنتوني تايلور والذي حمله مسؤولية الخسارة، ما قد يعرضه لعقوبة قاسية.

مورينيو ينفجر في منطقة الحافلات على الحكام :

“إنها وصمة عار ، إنها وصمة عار”. 😓😓 pic.twitter.com/8zV6oQNlzP — Mourinho World (@JM1World) May 31, 2023

ونجح إشبيلية في إنهاء سلسلة مورينيو التاريخية، بعدما ألحق الفريق الأندلسي أول خسارة بالبرتغالي في النهائيات الأوروبية، بركلات الترجيح (4-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.