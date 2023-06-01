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رياضة

بالفيديو.. هكذا تخلص مورينيو من الميدالية الفضية بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا تخلص مورينيو من الميدالية الفضية بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي
ح.م
جوزيه مورينيو

رفض مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي تحصل عليها بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، أمام إشبيلية.

واتجه مورينيو، وبيده الميدالية الفضية، قبل أن يلقي بها صوب الجمهور في المدرجات، وقام أحد المشجعين بالتقاطها وسط دهشة الحاضرين.

وصرح المدرب لوسائل الإعلام: “احتفظ بالميداليات الذهبية ولا أريد الفضية ودائما ما أعطيها”.

ولم يكتف مورينيو بالتخلي عن ميداليته الفضية، حيث التقطت عدسات الكاميرا المدرب البرتغالي وهو يوجه كلمات قاسية لحكم المباراة الإنجليزي أنتوني تايلور والذي حمله مسؤولية الخسارة، ما قد يعرضه لعقوبة قاسية.

ونجح إشبيلية في إنهاء سلسلة مورينيو التاريخية، بعدما ألحق الفريق الأندلسي أول خسارة بالبرتغالي في النهائيات الأوروبية، بركلات الترجيح (4-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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