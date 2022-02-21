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جواهر

بالفيديو.. هكذا تسببت شريهان في إصابة فنان بمرض لازال يعاني منه منذ 37 عاما!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هكذا تسببت شريهان في إصابة فنان بمرض لازال يعاني منه منذ 37 عاما!

كشف فنان مصري في تصريحات صحفية أن الفنانة الاستعراضية شريهان تسببت في إصابته بمرض مازال يعاني منه منذ ‏‏37 عاما.‏

وقال الممثل، سيد صادق، لبرنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، الأحد، إن شريهان تسببت بإصابته بمرض “العصب السابع”، بسبب صفعها له 3 مرات، ضمن أحداث فيلم “خللي بالك من عقلك”، من إنتاج عام 1985.

وأوضح أنها صفعته 3 مرات بناء على طلب مخرج الفيلم، محمد عبد العزيز، بإعادة تصوير المشهد 3 مرات، وعندما علم بذلك طلب من الأخير عدم فعل ذلك لأن “شريهان لا تمثل ولا تمزح ويجب أن تتوحد مع الشخصية الي تجسدها”، بحسب قوله.

وتجسد شريهان في أحداث فيلم “خللي بالك من عقلك”، الذي يشاركها بطولته الفنان، عادل إمام، دور فتاة في مستشفى الأمراض النفسية، تعاني من عقدة من الرجال، بسبب تعرضها للاعتداء وهي طفلة صغيرة من جانب زوج والدتها.

وأكد سيد صادق أنه كلما كان يعاد تصوير المشاهد تصاب شريهان بحالة عصبية، بسبب شخصيتها في الفيلم، وتصفعه بشكل حقيقي على وجهه، ما تسبب له في الإصابة بـ”العصب السابع”، بحسب قوله.

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التعليقات
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  • عادل

    مَن يَهُن يسهُل الهوانُ عليه ... ما لجُرحٍ بميتٍ إيلام

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