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بالفيديو.. هكذا تصالح الشيف بوراك مع والده

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هكذا تصالح الشيف بوراك مع والده
ح.م

أنهى الشيف بوراك التركي خلافه مع والده، وذلك بعد أزمة وقعت بينهما بسبب بيع الأخير مطاعم نجله، ما أثار ضجةً واسعةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري منذ ساعات مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما.

 وقال حامد في الفيديو: “اليوم أصلحت بين بوراك وأبيه… أسأل الله لهما التوفيق والنجاح”.

وتدخل والد بوراك، إسماعيل، وأثنى على راعي الصلح قائلاً: “حامد من الناس الطيبين وصديقنا منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة”.

ويأتي هذا بعد أن كشف الشيف بوراك في وقت سابق أنه اضطر لبيع سياراته الفاخرة من أجل افتتاح مطعمه الجديد “الوحيد” بإسطنبول، بعدما خسر مطاعمه الأخرى بسبب مشاكل مع والده تتعلق بحقوق الملكية، بحسب وسائل إعلام تركية.

وقال بوراك أوزدمير، المعروف عالمياً باسم “CZN”، إنه سيقاضي والده بسبب بيعه حقوق الملكية الخاصة بنجله دون علمه.

ومن المفترض أن تُعقد أول جلسة في القضية بين الأب وابنه، في سبتمبر المقبل.

في المقابل، نفى والد الشيف التركي اتهامات الاحتيال، ووصف ابنه بأنه يعاديه، وأنه “ورِث جينات والدتِه”، كما اتَّهمه بأنه يساعد الناس “للاستعراض”.

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