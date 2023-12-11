بالفيديو.. هكذا تصرف محمد رمضان بعد تمزق سرواله أثناء تصوير أغنية كأس إفريقيا!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثق تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج أثناء تصوير أغنية كأس إفريقيا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تمزق سروال محمد رمضان خلال مشاركته في تصوير أغنية “أكوابا” الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لعام 2024، ما جعله مادة دسمة للسخرية.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات رمضان وهو يرقص، ثم فجأة يستشعر تمزق سرواله فيحاول تغطية مكان التمزق بيده مع مواصلة الرقص، وأخيرا يخلع سترته ويرتديها على خصره.

ونشر رمضان فيديو الحادثة عبر حسابه على إنستغرام مع تعليق: “أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا، إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج .. دي أُصول الشغلانة .. بس عدت الحمدلله”.

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وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة الإفريقية خلال الفترة بين 13 جانفي و11 فيفري 2024، وكان من المفترض أن تقام المسابقة صيف 2023، لكن نظرا للأمطار الموسمية في البلد الإفريقي تقرر تأجيلها.

يذكر أن محمد رمضان أثار جدلا واسعا مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، حيث صرخ في وجه الحكومات العربية أواخر شهر أكتوبر مطالبا باستخدام الأسلحة قبل أن تصدأ، كما أعلن بعدها عن رغبته في تقمص دور “أبو عبيدة” في عمل مستقبلي.

وحظي ظهور الفنان آنذاك باهتمام من قبل الإعلام العبري، حيث كتب محرر الشؤون العربية بهيئة البث الإسرائيلية روعي كايس منشورا على منصة “إكس” قائلا: “قام المطرب المصري الكبير محمد رمضان، بتصوير فيديو مخيف وعاطفي عقب الحرب على غزة”.