بالفيديو.. هكذا تصرّفت جورجيا ميلوني إزاء هفوة بايدن في قمة السبع!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق كيفية تصرف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إزاء هفوة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأظهر المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا هفوة بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، إذ بعد تأديته التحية لميلوني “بشكل غريب” لدى وصوله، واضطرت الأخيرة إلى الإمساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.

اقترف #بايدن هفوة ثانية، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في ايطاليا، فبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني “بشكل غريب” لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة الى الامساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.#وهيدا_حاكم_العالم pic.twitter.com/9GaGzHJoZ8 — Jeff zayat (@JeffZayat) June 14, 2024

واجتمع زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة – في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء، لتستدير ميلوني على الفور وتعيده.

🚨على هامش قمة G7 Italia

📌بايدن تائه و ميلوني تنبهه

⚠️ملاحظة

⁉️أين تبون 🤭🤣 pic.twitter.com/LIIXgIHQxa — مصطفى (@willis99willis) June 13, 2024

وكان بايدن (81 عاماً) آخر زعماء العالم الذين وصلوا إلى جنوب بوليا، حيث تُعقد القمة، وعندما صعد إلى المسرح، حيث كانت ميلوني تنتظره، تحدث الاثنان لبضع لحظات قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع، الذي وقعه كل زعيم حاضر بعلامة.

وعندما همّ إلى النزول من على المنصة، رفع بايدن ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني.

تأتي لحظة بايدن المحرجة بين زعماء العالم بعد أيام من بقائه متجمّداً خلال عرض موسيقي في البيت الأبيض.