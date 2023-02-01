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رياضة

بالفيديو.. هكذا تفاعل الوزير سبقاق ووالي وهران مع مباراة “الخضر” وسط الجماهير

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا تفاعل الوزير سبقاق ووالي وهران مع مباراة “الخضر” وسط الجماهير
ح.م
الوزير عبد الرزاق سبقاق ووالي وهران السعيد سعيود

تابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووالي وهران، مباراة نصف نهائي “الشان” بين الجزائر والنيجر مع الجماهير في المدرجات، وتفاعلا بشكل كبير مع مجريات اللعب.

وفضل الوزير سبقاق، أمسية الثلاثاء، متابعة مباراة نصف النهائي، رفقة والي ولاية وهران السعيد سعيود، مع جماهير ملعب ميلود هدفي، ويظهر مقطع الفيديو، تفاعل الثنائي بشكل كبير مع لقطات “الخضر”، والأهداف المسجلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريح له عقب فوز المنتخب الوطني للمحليين على النيجر بخماسية نظيفة والتأهل إلى النهائي، بأن المنتخب الجزائري أبدع، وتمكن من تدارك النقائص المسجلة في اللقاءات السابقة.

وأضاف الوزير سبقاق، أنه يتمنى أن تكون الكأس من نصيب المنتخب الجزائري.

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