بالفيديو.. هكذا تفاعل مبابي مع عبارة “عد إلى مدريد”

أعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي التكهنات من جديد، حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

فخلال فترة تواجد فريق باريس سان جرمان في قطر، وأثناء توقيع تذكارات من لاعبي الفريق للجماهير، صرخ أحد المشجعين “عد إلى مدريد” وهو ما تفاعل معه هداف المنتخب الفرنسي بإيماءة إيجابية.

وانتشرت الإشارة التي أقدم عليها مبابي وجعلت الشائعات حول انتقاله لريال مدريد تعود من جديد.

وعاد الحديث مؤخرا عن اهتمام ريال مدريد مجددا بالمهاجم الفرنسي، كما قالت صحيفة “ماركا” إن المعلومات تشير إلى أن مبابي لا يزال مهتما باللعب في صفوف النادي الملكي.