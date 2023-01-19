بالفيديو.. هكذا تفاعل مبابي مع عبارة “عد إلى مدريد”
أعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي التكهنات من جديد، حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.
فخلال فترة تواجد فريق باريس سان جرمان في قطر، وأثناء توقيع تذكارات من لاعبي الفريق للجماهير، صرخ أحد المشجعين “عد إلى مدريد” وهو ما تفاعل معه هداف المنتخب الفرنسي بإيماءة إيجابية.
Aficionado le grita esto a Mbappé “Come back to Madrid”
Mbappé: 👍 pic.twitter.com/DLDnBD1N4D
— Juanito7 (@Fand7os) January 18, 2023
وانتشرت الإشارة التي أقدم عليها مبابي وجعلت الشائعات حول انتقاله لريال مدريد تعود من جديد.
وعاد الحديث مؤخرا عن اهتمام ريال مدريد مجددا بالمهاجم الفرنسي، كما قالت صحيفة “ماركا” إن المعلومات تشير إلى أن مبابي لا يزال مهتما باللعب في صفوف النادي الملكي.