-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. هكذا تفاعل مبابي مع هدف فالفيردي في مرمى بلباو

عمر سلامي
  • 524
  • 0
بالفيديو.. هكذا تفاعل مبابي مع هدف فالفيردي في مرمى بلباو
ح.م
كيليان مبابي

أظهر نجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي كان متواجدا في المدرجات، خلال مباراة أتليتك بلباو، ردة فعل جنونية بعد هدف فالفيردي.

وأنقذ فالفيردي النادي الملكي من فخ التعادل، والابتعاد عن سباق “الليغا”، بفضل الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله في د93 بتسديدة صاروخية.

والتقطت عدسات الكاميرات ردة فعل النجم الفرنسي على هدف الفوز القاتل الذي سجله فالفيردي والذي حافظ من خلاله على حظوظ الريال في المنافسة على اللقب.

وغاب مبابي عن المباراة نتيجة الإيقاف بعدما طرد في مباراة ألافيس، بالإضافة إلى إصابته أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد أتلتيك بلباو في المرتبة الرابعة برصيد 57 نقطة.

مقالات ذات صلة
بن طالب يُخاطب اللاعبين المتردّدين في تمثيل ألوان “الخضر”

بن طالب يُخاطب اللاعبين المتردّدين في تمثيل ألوان “الخضر”

ضبط برنامج مباريات نهائي كأس الجزائر للفئات الشبانية والسيدات

ضبط برنامج مباريات نهائي كأس الجزائر للفئات الشبانية والسيدات

أمين عمورة يغيب عن التسجيل والتمرير منذ 8 مارس

أمين عمورة يغيب عن التسجيل والتمرير منذ 8 مارس

هذا ما قاله المدرب مضوي بعد وصول النادي الرياضي القسنطيني إلى المغرب

هذا ما قاله المدرب مضوي بعد وصول النادي الرياضي القسنطيني إلى المغرب

ماندريا سيتّخذ هذا القرار قريبا

ماندريا سيتّخذ هذا القرار قريبا

بن سبعيني يدخل دائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي

بن سبعيني يدخل دائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد