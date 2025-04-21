بالفيديو.. هكذا تفاعل مبابي مع هدف فالفيردي في مرمى بلباو

أظهر نجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي كان متواجدا في المدرجات، خلال مباراة أتليتك بلباو، ردة فعل جنونية بعد هدف فالفيردي.

وأنقذ فالفيردي النادي الملكي من فخ التعادل، والابتعاد عن سباق “الليغا”، بفضل الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله في د93 بتسديدة صاروخية.

فرحة كيليان مبابي بهدف فالفيردي 😍🤍

pic.twitter.com/euXZCw6wdq — عمرو (@bt3) April 20, 2025

والتقطت عدسات الكاميرات ردة فعل النجم الفرنسي على هدف الفوز القاتل الذي سجله فالفيردي والذي حافظ من خلاله على حظوظ الريال في المنافسة على اللقب.

وغاب مبابي عن المباراة نتيجة الإيقاف بعدما طرد في مباراة ألافيس، بالإضافة إلى إصابته أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد أتلتيك بلباو في المرتبة الرابعة برصيد 57 نقطة.