بالفيديو.. هكذا تفاعل ميسي مع صور فرحة عائلته بهدفه أمام أستراليا

تأثر النجم ليونيل ميسي بلقطات فيديو تبين الفرحة الجنونية لعائلته بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى أستراليا.

وعرض مراسل محطة TyC Sports”” الرياضية الأرجنتينية، بعد المباراة، على ميسي، لقطات فيديو، تبرز تفاعل عائلته مع الهدف، وطلب منه التعليق عليها.

وكانت العائلة المكونة من والدته وزوجته أنتونيلا روكوزو وأولاده الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو، وبعض إخوته وأقاربه وأصدقائه، في مقصورة خاصة على مدرجات ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وأجاب ميسي، بأن لديه مشاعر كثيرة مما رآه في الفيديو، حيث قال: “أرى الكثير من السعادة، وأعرف الحالة التي هم عليها، وكيف يعيشونها ويعانون منها ويستمتعون بها، كما تعيش الأرجنتين كلها. إنه أول مونديال يدرك فيه أطفالي ما تعنيه بطولة كأس العالم”.

وأضاف ميسي: ” كانت العائلة موجودة بالفعل في نهائيات كأس العالم الأخرى، لكن بالنسبة لهم هذه هي المرة الأولى التي يختبرون فيها الأمر بهذه الطريقة المباشرة، وهو شيء لطيف جدا”.