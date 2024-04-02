بالفيديو.. هكذا تم الاحتفال بيوم ميلاد دنيا بطمة برغم تواجدها في السجن!

نشرت صفحة الفنانة المغربية دنيا بطمة على إنستغرام مقطع فيديو وثق احتفالا بيوم ميلادها برغم تواجدها في السجن على خلفية تورطها في قضية “حمزة مون بيبي”.

وتضمن المقطع تجهيزات خاصة عبارة عن قالب حلوى مزيّن بشموع ذهبية، مع مجموعة من الكاب كيك مزيّنة بصور دنيا وعبارة “نحبك” باللغة الإنجليزية، وتم تجهيز الطاولة بالورود وشموع تحمل صورة الفنانة.

وجاء الفيديو مرفقا بتعليق: “عيد ميلاد سعيد دندون الله يفرجها عليك يا رب ويفرّحك ويبعد عنك كل شرّ ويطوّل فعمرك ويجمع شملك مع بنياتك وينصرك على من عاداك”.

وأضاف: “شكراً لكل الناس اللي قالو لدنيا عيد ميلاد سعيد وتذكروها في هذا النهار شكراً لفانز دنيا بطمة وشكراً على دعواتكم جزاكم الله خيراً، شكراً جداً عائلتنا الثانية متبخلوش عليها بدعواتكم. حبكم لها هو أحلى حاجة ربحت به لأن حب الناس لا يباع ولا يشترى والله ياخد الحق”.

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ويوم 1 فيفري الماضي كشفت تقارير إخبارية تفاصيل إيداع دنيا بطمة السجن على خلفية تورطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي”، رغم استنجادها بالملك محمد السادس.

وقالت صحف محلية إن الشرطة القضائية المغربية ألقت القبض على الفنانة، مساء الأربعاء 31 جانفي، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، تنفيذا للحكم الصادر ضدها في القضية الحساب المشبوه الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم رجال أعمال.

ووصلت دنيا بطمة لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته صجف مغربية لحظة وصول سيارة بيضاء تقلها.

واستنجدت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالملك محمد السادس بعد الحكم بسجنها لمدة عام، في قضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام أواخر سنة 2019.

وخرجت دنيا بطمة عن صمتها وتحدثت في مقطع فيديو مباشر، عن الموضوع بالقول: “ضجة كبيرة صاحبت القضية، والتي بدأت بمؤامرة محبوكة مائة بالمائة وبصور مفبركة وتحريض قنوات على اليوتيوب للضرب في سمعتي مقابل مبلغ مادي”.

وأضافت: “تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، ولن ألتزم الصمت”.

وكشفت أن طليقها الذي اعتبره الناس سندا لها في هذه الأزمة، كان طرفا في المؤامرة التي تعرضت لها، مؤكدة أنه كان يخرج كل أسرارها وما يقع بمنزلها وأشياء أخرى، وأشارت إلى أنه قد تمت إدانتها بشهادة زور وليس بدليل واضح وحقيقي.

وأوضحت أن من حقها الاستفادة من العفو الملكي بالقول: “مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم”.