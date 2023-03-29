بالفيديو .. هكذا حضّر محرز عصيره الخاص

يظهر فيديو، نشره الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري، رياض محرز، وهو بصدد تحضير مشروبه الخاص.

وكتب حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” رياض محرز يصنع مشروبه الخاص”.

وظهر النجم رياض محرز، وهو يقوم بتحضير العصير، المشكل من عدة فواكه، منها الفراولة والتوت، والتفاح والعسل وبذور الشيا وماء جوز الهند والجراناديلان والتفاح.

وظهر محرز وهو يعلق عند إضافة كل فاكهة، قبل أن ينتهي من إعداد العصير، الذي أخذ لونا أحمرا.

وقال قائد “الخضر” في الأخير، أنه يحب الشوكولاطة والحلويات، لكن في نفس الوقت يحرص على تناول الوجبات الصحية.