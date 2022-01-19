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بالفيديو.. هكذا حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين وجمع 11 مليون دولار!

نادية شريف
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بالفيديو.. هكذا حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين وجمع 11 مليون دولار!
اليوتيوبر الكويتي أبو فلة

حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين ودخل موسوعة غينيس بعد تمكنه من جمع 11 مليون دولار لدعم اللاجئين خلال فصل الشتاء.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن اليوتيوبر حسن سليمان الملقب بـ”أبو فلة” بات صاحب ”أطول مدة بث مباشر متواصل“، وصاحب ”أكبر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر يوتيوب”.

وتمكن “أبو فلة” من جمع 11 مليون دولار لصالح 100,000 عائلة تعاني برد الشتاء ضمن المبادرة التي أطلقتها حملة “أجمل شتاء في العالم” بالتعاون مع “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” و”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام”.

وتهدف المبادرة لدعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظا في الوطن العربي وأفريقيا، بجمع التبرعات من خلال بث حي قدمه “أبو فلة” من وسط مدينة دبي.

وكان اليوتيوبر قد بدأ الحملة في 7 جانفي 2021، تحت شعار “لنجعل شتاءهم أدفأ” التي أطلقتها حملة “أجمل شتاء في العالم” عبر حبس نفسه داخل غرفة زجاجية قرب “برج خليفة” في مدينة دبي، حتى تحقيق هدفه.

وحظيت المبادرة بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمكن الشاب من جمع أزيد من 10 مليون دولار لفائدة التبرعات الخيرية خلال 12 يوما من البث المتواصل في غرفة زجاجية وسط مدينة دبي.

وكان الشاب، قد وعد بعدم إيقاف البث المباشر للحملة حتى يجمع المبلغ المطلوب، من أجل تحقيق هدفه بجمع عشرة ملايين دولار أمريكي لـ100 ألف عائلة لاجئة، أي أكثر من 300 ألف شخص، يعانون ظروفًا صعبة في الشتاء.

يذكر أن أبو فلة، يوتيوبر كويتي مشهور من مواليد 1998، يبلغ من العمر 23 سنة، واسمه الحقيقي هو حسن سليمان، فتح قناة على اليوتيوب عام 2016 باسم “أبو فلة”.

استطاع حسن تحقيق شهرة واسعة في دولة الكويت ومختلف دول الخليج والوطن العربي في وقت وجيز جدًا وذلك من خلال نشر العديد من الألعاب ومحتوى “الجيمز” على قناته الخاصة.

يعتبر من أكبر صانعي المحتوى في المنطقة العربية حيث تتركز فيديوهاته حول ألعاب الفيديو بشكل عام ومن ضمنها ببجي موبايل.

بخصوص قناته التي وصل عدد متابعيها إلى ما يقارب الـ10 مليون فتتنوع من حيث المحتوى من ألعاب إلى فيديوهات كوميدية أو فيديوهات من حياته اليومية ليصل مجموع عدد مشاهدات فيديوهاته إلى أكثر من مليار مشاهدة. بالإضافة الى 300 ألف متابع على تويتر و2 مليون على انستغرام.

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