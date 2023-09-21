بالفيديو.. هكذا حولت أستاذة من ميلة قسمها بعدما جهزته من مالها الخاص!

صنعت أستاذة بمدرسة ابتدائية في ولاية ميلة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو قسمها الذي حرصت على تجهيزه من مالها الخاص.

ونشرت إذاعة ميلة فيديو الأستاذة خلاف رميساء، وهي تتحدث يوم الدخول الاجتماعي عن مبادرتها الفريدة التي لاقت استحسانا واسعا.

وحرصت رميساء، وهي أستاذة بابتدائية مزدورة الربيع بشلغوم العيد، على تجهيز القسم كي يصبح نموذجيا لاستقبال أبنائها كما وصفتهم.

وقالت في تصريح للإذاعة الجهوية إنها التحقت بالمدرسة العام الماضي كأستاذة لقسم التحضيري، الذي ارتأت أنه يحتاج لوسائل تعليمية، وتقنيات وصور وما إلى ذلك.

وأضافت أنها فكرت في تجهيز القسم لتلاميذها الذين انتقلت معهم للسنة الأولى، بهدف خلق جو دراسي مميز لهم من أجل تحصيل علمي جيد.

من جانبها أثنت مديرة الإبتدائية، الأستاذة لعور وهيبة على المبادرة الراقية، واعتبرتها فخرا للبلاد والعباد والأسرة التربوية ككل.

ولم يذكر التقرير تكاليف تجهيز القسم، لكن نشطاء قالوا إن الأستاذة صرفت مبلغ 260 مليون، كما ظهر شخص يشرح المعدات الحديثة التي تم اعتمادها.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بالقسم النموذجي، حيث تقدموا بالشكر الجزيل للأستاذة على العمل الفني والرائع والمجهودات الجبارة، كونها أعطت مثالا يقتدى به في ممارسة المهنة.