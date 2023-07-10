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رياضة

بالفيديو.. هكذا دخل مبابي مسقط رأس والده في الكاميرون

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا دخل مبابي مسقط رأس والده في الكاميرون
ح.م
كيليان مبابي

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي مسقط رأس والده في الكاميرون، تحت حراسة أمنية مشددة، ولقي ترحيبا كبيرا من الجماهير.

ويظهر مقطع فيديو، تنقل مبابي ضمن موكب سيارات رباعية الدفع، وقافلة من الشرطة تتبعها عربة عسكرية مصفحة.

وخطف النجم الفرنسي الأنظار، عندما ارتدى الزي التقليدي الكاميروني، كما قام بعدة أنشطة على غرار مشاركته في مباراة استعراضية مع أطفال الكاميرون.

وتنقل نجم باريس سان جيرمان لزيارة قرية والده، حيث استقبله زعيم القرية وشارك في الاحتفالات التقليدية.

تضمن برنامج زيارة مبابي إلى الكاميرون، أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

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