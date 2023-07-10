بالفيديو.. هكذا دخل مبابي مسقط رأس والده في الكاميرون

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي مسقط رأس والده في الكاميرون، تحت حراسة أمنية مشددة، ولقي ترحيبا كبيرا من الجماهير.

ويظهر مقطع فيديو، تنقل مبابي ضمن موكب سيارات رباعية الدفع، وقافلة من الشرطة تتبعها عربة عسكرية مصفحة.

اللاعب الفرنسي مبابي في زيارة لمنزل والده في الكاميرون.

مركبات عسكرية وعسكر مدجج بالسلاح.

pic.twitter.com/dA9SpOvF92 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) July 9, 2023

وخطف النجم الفرنسي الأنظار، عندما ارتدى الزي التقليدي الكاميروني، كما قام بعدة أنشطة على غرار مشاركته في مباراة استعراضية مع أطفال الكاميرون.

مبابي في الكاميرون 👀🇨🇲 pic.twitter.com/d5hPAqsaBb — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) July 9, 2023

وتنقل نجم باريس سان جيرمان لزيارة قرية والده، حيث استقبله زعيم القرية وشارك في الاحتفالات التقليدية.

تضمن برنامج زيارة مبابي إلى الكاميرون، أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.