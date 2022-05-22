بالفيديو.. هكذا ردت وزيرة الطاقة التونسية على وقف تزويد بلادها بالغاز الجزائري

نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نايلة نويرة، الأخبار المتداولة حول عدم استجابة الجزائر لطلب تونس تزويدها بالغاز الطبيعي.

وأكدت الوزيرة خلال استضافتها بالقناة التونسية “الوطنية 1″، أن ما روج عن امتناع الجزائر تزويد تونس بالغاز غير صحيح، وقالت المتحدثة “أنفي نفيا قطعيا أي نية لقطع التزود من الغاز الجزائري”.

وأوضحت الوزيرة أن الجهات المختصة في البلدين تعملان على دراسة العرض المقدم من تونس وكيفيات تنفيذه والفرق الفنية تعمل على ذلك.

وأكدت الوزيرة أن العقود المبرمة بين بلادها والجزائر تعود إلى سنوات التسعينات، وتسير وفق البنود المتفق عليها وكانت تضاف إليها سنويا طلبات جديدة عملت الجزائر دائما على الاستجابة لها.

وأضافت الوزيرة أن الاستهلاك التونسي زاد بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما دفعنا لطلب كميات إضافية وجدنا تجاوبا إيجابي من الجزائر.

وتابعت الوزيرة أن الطلب الأخير لتونس جاء في وقت يشهد فيه العالم طلبا متزايدا على الغاز نتيجة الأزمة الأوكرانية وهو ما روج على أنه رفض جزائري لتزويد تونس بالغاز.

تونس ترد على معلومات رفض الجزائر تزويدها بالغاز (فيديو)

ويوم 18 ماي 2022، نفى بلحسن شيوب مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، الأربعاء، ‎‎المعلومات المتداولة حول رفض الجزائر مد تونس بالغاز خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد شيوب لإذاعة موزاييك أف أم “أن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الستاغ وسوناطراك يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة، والتعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر.. وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينات”.

وأضاف “”لا وجود لأزمة بيننا وبين الجزائر.. والإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية.. وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها”.